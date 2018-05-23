Эта неделя на востоке Украины - едва ли не самая кровопролитная в 2018 году: за несколько дней погибли пять военнослужащих сил операции объединенных сил, 23 бойца получили ранения. Об этом на сегодняшнем брифинге заявила спикер Госдепартамента США Хизер Нойерт.





Спикер Госдепа акцентировала внимание на жертвах среди мирного населения, в чьи дома "прилетает" от артиллерии российских оккупантов и коллаборационистов, и разрушение инфраструктуры региона, в том числе на Донецкой фильтровальной станции.





При этом в администрации США уверены, что все это можно "быстро прекратить", если на то будет воля Кремля.





"Россия утверждает, что защищает русскоязычное население. Но наш спецпредставитель по Украине Курт Волкер не раз уже говорил (а недавно съездил в Донбасс, - ред.), что по состоянию на сейчас во всем мире нет более опасного для русскоязычного населения места, чем восточная Украина", - подчеркнула Нойерт.





Как отметила представитель ведомства, "пока Россия поддерживает насилие в Донбассе, закачивает в регион деньги, боевиков и ресурсы, ее собственная экономика находится в стагнации".