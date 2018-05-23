Госдеп назвал "самое опасное для русскоязычных" место на планете
По мнению спикера ведомства Хизер Нойерт, развязав войну, Российская Федерация сознательно сделала таким местом восток украинского Донбасса.
Эта неделя на востоке Украины - едва ли не самая кровопролитная в 2018 году: за несколько дней погибли пять военнослужащих сил операции объединенных сил, 23 бойца получили ранения. Об этом на сегодняшнем брифинге заявила спикер Госдепартамента США Хизер Нойерт.
Спикер Госдепа акцентировала внимание на жертвах среди мирного населения, в чьи дома "прилетает" от артиллерии российских оккупантов и коллаборационистов, и разрушение инфраструктуры региона, в том числе на Донецкой фильтровальной станции.
При этом в администрации США уверены, что все это можно "быстро прекратить", если на то будет воля Кремля.
"Россия утверждает, что защищает русскоязычное население. Но наш спецпредставитель по Украине Курт Волкер не раз уже говорил (а недавно съездил в Донбасс, - ред.), что по состоянию на сейчас во всем мире нет более опасного для русскоязычного населения места, чем восточная Украина", - подчеркнула Нойерт.
Как отметила представитель ведомства, "пока Россия поддерживает насилие в Донбассе, закачивает в регион деньги, боевиков и ресурсы, ее собственная экономика находится в стагнации".
Источник: news.liga.net
11:43 23/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.