Об этом, как сообщает Oxu.Az со ссылкой на израильский совет координирования правительственных действий на территориях (КОГАТ).





Как отмечает издание, обычно в этот период Израиль упрощает пропускной режим для граждан Западного берега реки Иордан и сектора Газа. Однако в этом году из-за обострения ситуации пропуска получают только жители Западного берега.





«Им будут выданы десятки тысяч пропусков для совершения пятничных молитв, будет увеличено и время работы пограничных КПП.





Более того, палестинцы могут воспользоваться главной воздушной гаванью Израиля, аэропортом Бен-Гурион, для совершения международных полетов», - отмечает издание.





Таким образом, мусульмане не смогут посетить мечеть Аль-Акса, которая считается третей по значимости после мечетей в Мекке и Медине.









На территории самой Палестинской автономии нет действующего аэропорта. Единственный, построенный в Газе, уничтожили во время бомбардировок в 2001 году.





Напомним, что 14 мая США открыли посольство страны в Иерусалиме. На этом фоне в секторе Газа прошли акции протеста. Израильские солдаты вели огонь на поражение по их участникам.





По последним данным, в столкновениях погибли 60 палестинцев, в том числе восьмимесячный ребенок, более 2,2 тысячи пострадали от пуль или слезоточивого газа.





Священный месяц Рамадан длится 29 дней, в этом году он продолжается с 16 мая по 14 июня.