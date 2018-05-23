В Беларуси находится с визитом командующий ВВС Латвийской Республики

Radio Svaboda svaboda.org

В соответствии с Планом международного военного сотрудничества на 2018 год 23 – 24 мая проходит визит в Республику Беларусь командующего Военно-воздушными силами Латвийской Республики полковника Армандса Салтупса, сообщается на сайте министерства обороны Беларуси.

Там также отмечается, что в ходе указанного визита будут проанализированы результаты практической реализации Соглашения между Министерством обороны Республики Беларусь и Министерством обороны Латвийской Республики об обмене информацией о полетах воздушных судов от 8 июня 2017 года, обсуждены вопросы сотрудничества в области поисково-спасательного обеспечения, участия ВВС и войск ПВО в обеспечении безопасности воздушного пространства при проведении массовых мероприятий, дальнейшего развития военного сотрудничества, касающегося деятельности ВВС и войск ПВО.