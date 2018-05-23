В Минске прошла акция солидарности в поддержку Дмитрия Полиенко

Через пару дней Дмитрию Полиенко исполнится 24 года, за решеткой он встретит уже третий день рождения. Участники акции подписали поздравительные открытки Дмитрию Полиенко: «Ждем на свободе!», «Посылаем подарки», «Никто не может быть совершенно свободен, пока не все на свободе».





Четыре года назад, 29 апреля 2016 года Дмитрий Полиенко был арестован во время акции «Критическая масса» - велосипедного пробега по улицам Минска, который проводился, чтобы привлечь внимание властей, водителей и общественности к проблемам велосипедного движения.





«Мы собирались каждую последнюю пятницу месяца, нас приезжала все больше», - вспоминают активисты.





Пробег 29 апреля 2016 года был брутально остановлен милицией, 6 человек арестовали, в том числе и Дмитрия Полиенко, который заступился за одного из задержанных участников.





Позже Полиенко обвинили в нападении на милиционера и осудили на 2 года лишения свободы с отсрочкой. Этого «испытательного срока» Дмитрий Полиенко, активист демократического движения, не выдержал - его много раз задерживали на акциях солидарности и наконец судили снова и заменили отсрочку на реальный срок.





Уже полтора года Дмитрий Полиенко за решеткой. В колонии активист несколько раз попадал в карцер, так что возникла угроза нового суда - теперь за многократные нарушения режима.





Последние новости от Дмитрия Полиенко такие: «Пишет, что освободили из карцера, работает 6 дней в неделю, но перевели из вязание перчаток на очистку проводов. Это опасная для здоровья работа», - говорит подруга Дмитрия Марина.





«Тротуары для пешеходов»





Откуда началась «Критическая масса» и почему она исчезла как общественное движение?





Белорусская «Критическая масса» скопировала опыт велосипедистов из Калифорнии, которые начали борьбу за свои права еще в конце 1970-х годов. Смысл - добиться равенства с автомобилистами и мотоциклистами.





Вячаслав Косинеров рассказывает, что велосипедисты собрались в одном месте и ехали вместе по проезжей части, так как «тротуары только для пешеходов».





«В течение двух-трех лет к движению присоединилось более ста человек, и тогда, в 2016, начались репрессии, - вспоминает Косинеров. - Активистов начали задерживать, в том числе еще до акций».









«На мне лежали три велосипеда»





Волонтер Кирилл был на «Критической массе» 29 апреля 2016 года как наблюдатель «Весны».





«Только начал снимать на камеру задержания, как меня схватили или в автобус. Сверху забросали велосипеды, на мне по крайней мере было три велосипеда», - говорит волонтер.





В милицейском участке с наблюдателем обходились так же жестко, как и с задержанными велосипедистами.





«В том числе испортили мне видеокамеру, которую не могу отремонтировать до сих пор», - говорит волонтер Кирилл.





По словам правозащитника «Весны» Валентина Стефановича, разгон пробега «Критическая масса» был самым жестоким в 2016 году, а репрессии, которые власти обрушили на активистов, особенно на Дмитрия Полиенко, показали их намерение «любым образом остановить активность велосипедистов».





«Но в том году власти не хотели появления политических заключенных, поэтому не пошли на то, чтобы сажать человека за решетку. Однако уже через год, после волны акций "нетунеядцев", все изменилось. Полиенко снова забрали и уже отправили за решетку. В результате 14 апреля 2017 года белорусские правозащитники признали его узником совести, и мы требуем его освобождения. К нашему заключению присоединилась и "Международная амнистия", которая участвует и в акциях солидарности с Дмитрием Полиенко», - говорит Валентин Стефанович.





Что касается судьбы белорусской инициативы «Критическая масса», то, по мнению Вячеслава Косинерова, движение исчезло не только из-за репрессий.





«Появились инициативы, якобы независимые, которые начали во всем соглашаться и сотрудничать с городскими властями. Они во всем идут на уступки, за что им позволяют раз-два в год проехать во время городских фестивалей по улицам. Но по сути от этого ничего не меняется. Да, снижают высоту бордюров на переходах, но запрет двигаться по проезжей части осталась, а уровень агрессии к велосипедистам не убавляется как со стороны сотрудников ГАИ, так и многих автомобилистов», - говорит Вячеслав Косинеров.



