Военные СМИ Беларуси становятся все более белорусскоязычными

Как отметил в публикации на FB эксперт аналитического проекта Belarus Security Blog Егор Лебедок, с 2014 года, когда произошла аннексия Крыма и начались активные боевые действия на востоке Украины, количество статей на белорусском языке в газете «Во славу Родины» заметно увеличилось.





Однако самое неожиданное изменение последнего времени — это то, что в 2018 году, а точнее за последний месяц, появились специальные статьи о современных Вооруженных Силах. Все публикации прошлых лет — это статьи об истории, культуре, писателей и т.д., авторы тех статей преимущественно не являлись сотрудниками газеты. То есть это историки или любители истории, писатели, отставники и т.п. В этом же году появились такие публикации как «Падтрымка танкам забяспечана!» (про 310-ю группу артиллерии), «Час у войску ляціць незаўважна» (про последние массовые военные сборы), «Энергія штатнага стрэлу» (о контрольных стрельбах курсантов 72 ОУЦ).





Все эти статьи подготовлены непосредственно корреспондентами газеты — агентства «Ваяр».





Кроме того, как отметил Егор Лебедок, за 5 месяцев 2018 года число белорусскоязычных статей уже превышает количество опубликованных за прошедшие годы. И если такой темп сохранится, то статей будет в 2,5 раза больше, чем в 2017 году.









«Конечно, даже 20 белорусскоязычных статей будет составлять около десятой доли процента или менее от общего количества публикаций, но в данном случае имеет значение не количество, а появление современных военных белорусскоязычных статей — это принципиальные изменения последнего времени, что очень хорошо, так как хоть чуточку поспособствуют развитию военной лексики (или, по крайней мере, ее распространению среди военных)», — полагает Егор Лебедок.