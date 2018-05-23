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Почти 800 чиновников и управленцев были осуждены за коррупцию в 2017 году

В 2017 году по статьям, связанным с коррупцией, было осуждено 780 чиновников и управленцев. Такие цифры прозвучали в эфире телеканала «Беларусь 1».

В минувшем году силовые ведомства страны выявили и пресекли около 2 тысяч коррупционных преступлений. 780 чиновникам и управленцам были вынесены обвинительные приговоры. Сумма ущерба по этим преступлениям составила 25 млн рублей.

И, как было заявлено в эфире «Беларусь 1», число выявленных коррупционных преступлений растет: так, за 4 месяца этого года выявлено 940 коррупционных преступлений, подозреваемыми по ним проходят 360 человек.

Как сообщил глава МВД Игорь Шуневич, больше 80% преступлений коррупционной направленности выявляются сотрудниками внутренних дел.

«Я не думаю, что предстоящие значимые мероприятия в жизни страны каким-то образом повлияют на ситуацию с коррупцией в стране. Безусловно, какие-то риски появятся в части расходования бюджетных средств, и мы это учитываем. Мы готовимся: создаются специальные документы по контролю за расходованием бюджетных средств, которые выделяются на обеспечение мероприятий. В целом задача министерства состоит в том, чтобы сузить поле, которое создает возможности для коррупционных рисков», — подчеркнул Шуневич.


10:26 23/05/2018






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