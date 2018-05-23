Почти 800 чиновников и управленцев были осуждены за коррупцию в 2017 году
В 2017 году по статьям, связанным с коррупцией, было осуждено 780 чиновников и управленцев. Такие цифры прозвучали в эфире телеканала «Беларусь 1».
В минувшем году силовые ведомства страны выявили и пресекли около 2 тысяч коррупционных преступлений. 780 чиновникам и управленцам были вынесены обвинительные приговоры. Сумма ущерба по этим преступлениям составила 25 млн рублей.
И, как было заявлено в эфире «Беларусь 1», число выявленных коррупционных преступлений растет: так, за 4 месяца этого года выявлено 940 коррупционных преступлений, подозреваемыми по ним проходят 360 человек.
Как сообщил глава МВД Игорь Шуневич, больше 80% преступлений коррупционной направленности выявляются сотрудниками внутренних дел.
«Я не думаю, что предстоящие значимые мероприятия в жизни страны каким-то образом повлияют на ситуацию с коррупцией в стране. Безусловно, какие-то риски появятся в части расходования бюджетных средств, и мы это учитываем. Мы готовимся: создаются специальные документы по контролю за расходованием бюджетных средств, которые выделяются на обеспечение мероприятий. В целом задача министерства состоит в том, чтобы сузить поле, которое создает возможности для коррупционных рисков», — подчеркнул Шуневич.
10:26 23/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.