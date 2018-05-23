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Погорячились: саммит с КНДР может быть отложен

Президент США Дональд Трамп не исключил, что его переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном могут не состояться 12 июня, как это было запланировано.

Об этом он заявил на встрече с лидером Республики Корея Мун Чжэ Ином. 

"Есть определенные условия, которые мы хотим, и я думаю, что мы их получим, если нет - то у нас не будет встречи", - заявил Дональд Трамп, не уточняя, какие именно условия выдвигает американская сторона. 

При этом, по его словам, подготовка к саммиту продолжается. Ранее МИД КНДР заявил, что им не интересен диалог с односторонними требованиями о денуклеаризации, на которых настаивает США.
10:09 23/05/2018






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