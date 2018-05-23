Погорячились: саммит с КНДР может быть отложен

Об этом он заявил на встрече с лидером Республики Корея Мун Чжэ Ином.





"Есть определенные условия, которые мы хотим, и я думаю, что мы их получим, если нет - то у нас не будет встречи", - заявил Дональд Трамп, не уточняя, какие именно условия выдвигает американская сторона.





При этом, по его словам, подготовка к саммиту продолжается. Ранее МИД КНДР заявил, что им не интересен диалог с односторонними требованиями о денуклеаризации, на которых настаивает США.