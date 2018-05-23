Погорячились: саммит с КНДР может быть отложен
Президент США Дональд Трамп не исключил, что его переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном могут не состояться 12 июня, как это было запланировано.
Об этом он заявил на встрече с лидером Республики Корея Мун Чжэ Ином.
"Есть определенные условия, которые мы хотим, и я думаю, что мы их получим, если нет - то у нас не будет встречи", - заявил Дональд Трамп, не уточняя, какие именно условия выдвигает американская сторона.
При этом, по его словам, подготовка к саммиту продолжается. Ранее МИД КНДР заявил, что им не интересен диалог с односторонними требованиями о денуклеаризации, на которых настаивает США.
10:09 23/05/2018
Загрузка...
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.