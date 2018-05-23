Власти Беларуси хотят въехать в Европу на ІТ

До конца мая Владимир Макей посетит Брюссель, а через месяц в Беларуси соберутся министры экономики и иностранных дел стран «Восточного партнерства». На встречу приедут и два еврокомиссара – Йоханнес Хан, ответственный за политику соседства, и Мария Габриэль, которая занимается цифровой экономикой, передает "Белсат"





Посещая Минск, политики Евросоюза надеются уменьшить влияние Кремля. Беларусь же от переговоров с Брюсселем хочет получить прежде всего деньги.









«Деньги на инфраструктуру дает Европа, на чистую воду, на то, чтобы пограничные переходы были оборудованы. Естественно, удобно это белорусам. Но это деньги небольшие. А чтобы деньги большие пошли, надо решать целый ряд проблем в отношениях с Европой», – говорит аналитик БелаПАН Александр Класковский.





Евросоюз ждет от Минска демократизации и рыночных реформ. Минск же мечтает о западных инвестициях и выходе на европейские рынки.





Но выдержать конкуренцию с западными товарами пока может, разве что, только белорусское топливо.





«Что касается другой продукции – начиная от продуктов питания, заканчивая нашим машиностроением – то основным рынком сбыта для нас остается российский», – отмечает аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.





Правда, есть и другой конкурентоспособный товар – компьютерные программы. Еврокомиссара по вопросам цифровой экономики пригласили в Минск не зря, считают эксперты. Именно на ІТ белорусские власти возлагают надежды на приход в Беларусь западных денег.





«Это же идея-фикс властей Беларуси. Они надеются за счет ІТ-сектора, за счет цифровизации вытянуть всю систему, причем не ломать старые порядки в политике, сохранить госсектор», – продолжает Александр Класковский.





Встречи с еврокомиссарами и министрами западных предпринимателей не убедят, скептически комментируют эксперты. Экономика же развивается по своим законам. Вот что на этот счет говорит Вадим Иосуб:





«Для того, чтобы там находить заказчиков, наверняка нужно показывать неплохой результат работы, наверняка надо показывать относительно низкую стоимость труда специалистов. Никаких особых политических договоренностей здесь не надо».









А сделают ли переговоры Минска и Брюсселя Европу ближе к обычным белорусам? Будут ли снижены цены виз? Пока прогресса в этом вопросе не видно.





«Упрощение визового режима, кажется, на финальной стадии. Причем трудно понять, в чем там загвоздка. Белорусская сторона говорит, что слишком придирчивы брюссельские чиновники. В Брюсселе говорят, что не совсем гибкая белорусская сторона», – отмечает Александр Класковский.





Отношения между Беларусью и Евросоюзом активно улучшаются уже два года. Однако белорусские граждане по-прежнему платят за шенгенскую 60 евро, тогда как украинские соседи уже год ездят в Европу без виз. Притока западных инвестиций также не ощущается, так как для них нужно правовое государство и открытый для конкуренции рынок. Одних встреч с западными политиками для экономического рывка явно недостаточно.



