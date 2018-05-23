Гомофобный манифест МВД - провокация против сближения с ЕС?

То, что в этом вопросе белорусские власти не выделяются особой толерантностью, ни для кого не новость. Согласно ежегодному отчету международной организации ILGA-Europe, Беларусь находится на 42-м месте среди 49 стран Европы по уровню гомофобии.





Сам Александр Лукашенко не раз высказывал свое негативное отношение к сексуальным меньшинствам. «У нас нет никаких меньшинств — ни сексуальных, ни национальных», — говорил глава государства.





Во время визита в Минск министров иностранных дел Польши и Германии Радослава Сикорского и Гидо Вестервелле в ноябре 2010 года вообще случился скандал. Принимая министров, президент Беларуси почему-то решил высказаться на тему ЛГБТ-людей. Ссылаясь на источники в МИД Польши, журнал Wprost так описывал подробности скандала:





«Он сказал, что не понимает, как мужчина может жить с мужчиной. Это был очевидный намек на Вестервелле, который имеет партнера. Германский министр занервничал, но Лукашенко пошел еще дальше. В очень резкой форме он заявил, что не имеет ничего против лесбиянок, но геев с удовольствием повысылал бы в совхозы».





19 февраля 2011 года, общаясь с журналистами в спорткомплексе «Раубичи», Лукашенко подтвердил, что такой эпизод был:





«Они нас убаюкивали, Запад нас успокаивал, приехали тут великие деятели правильной и неправильной ориентации и меня начали упрекать в том, что я, видите ли, осудил “голубятню” эту и так далее, — сказал глава государства. — Ну, не нравятся мне “голубые”, я и сказал, что не нравятся. Видите ли, отдельные министры иностранных дел обиделись на меня. Чего на меня обижаться? Мы в демократическом обществе живем, тем более я президент и вправе высказать свою точку зрения и свою позицию. Я ему честно и сказал это в глаза. И за это, видите ли, они обижаются. Нормальный образ жизни надо вести. Мы его не приемлем, и нам не надо его навязывать. В Германии это возможно, в Польше — пожалуйста, пусть они этим и занимаются там, а нам сюда это не надо. Хотя этого добра хватает, к сожалению».





К этой теме Лукашенко вернулся через год. 4 марта 2012 года он выдал афоризм: «Лучше быть диктатором, чем “голубым”».





Позже не раз и сам Александр Лукашенко, и министр иностранных дел Владимир Макей использовали демагогический прием в связи с этой темой. Мол, вы хотите демократии, как в Европе? Вы хотите однополых браков? И белорусские государственные СМИ не раз отождествляли европейский образ жизни исключительно с лояльным отношением к секс-меньшинствам.





Но в последнее время, когда начался процесс нормализации отношений Беларуси с ЕС, критика Европы в этом просе почти исчезла из официального дискурса. Более того, белорусские власти даже демонстрируют готовность по крайней мере понимать европейские ценности, обсуждать их частичное применение в Беларуси. Например, прошло несколько совместных с европейцами семинаров по поводу отмены смертной казни. Тем более что сейчас Минск претендует на роль «Хельсинки-2».





Причем в этом вопросе ЕС ничего особенно от официального Минска не требует. В Беларуси нет законов, которые бы дискриминировали ЛГБТ-людей. То, что власти не разрешают гей-парадов — так и оппозиционные акции они не позволяют. Главное, чтобы не было каких-то явных скандалов в этом вопросе, и Европа будет удовлетворена.





И вот в преддверии большого форума «Минского диалога», куда приедет много западных экспертов, МВД грянуло таким гомофобным заявлением. Казалось бы, никаких оснований для этого не было. Ну появился над посольством Великобритании радужный флаг. Если это так уж не понравилось властям, то ситуацию должен был бы разруливать МИД. При чем здесь МВД?





Гомофобный манифест МВД - провокация против сближения с ЕС?





Радужный флаг над посольством Великобритании в Минске





Само содержание заявления очень странное. «Подавляющее большинство белорусов придерживается традиционных семейных ценностей», — говорится там. То, что права меньшинств тоже надо уважать, абсолютно не приходит в голову милицейским начальникам, которые вдруг заговорили лозунгами: «Однополые отношения — это подделка», «Мы — за подлинное, они не пройдут!» Для официального учреждения европейского государства в XXI веке это звучит немного диковато. Хотя бы в том смысле, что претензия на контроль за частной, интимной жизнью людей — это признак тоталитарного или теократического государства. Вообще такие заявления подпадают под статью Уголовного кодекса о разжигании социальной розни.





Не первый раз МВД подставляет, дезавуирует политику МИД по нормализации отношений с Западом. В данном случае Министерство внутренних дел позволяет себе выпад против посольства ведущей европейской страны. Что очень похоже на провокацию. И это подтверждает давнюю версию, что силовые структуры искусственно пытаются помешать даже слабому и медленному движению страны в сторону Европы.



