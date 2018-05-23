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В среду начинается «Минский диалог». Форум посетят Лукашенко и Макей

23 мая, в белорусской столице начнет работу форум «Минский диалог» – международная экспертная конференция, в которой примет участие Александр Лукашенко и Владимир Макей.

Площадка будет работать три дня. В первый день на форуме выступит глава МИД Беларуси Владимир Макей, на второй день – Александр Лукашенко.

Кроме того в конференции примут участие ряд авторитетных экспертов, политиков и чиновников со всей Европы. Среди них – генсек ОБСЕ Томас Гремингер, заместитель помощника генерального секретаря NATO Джеймс Аппатурай, советник президента РФ Сергей Глазьев, представитель Европейской службы внешних действий Дирк Шубель.

Тема конференции – безопасность и сотрудничество в Восточной Европе. 

07:43 23/05/2018






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