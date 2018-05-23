В среду начинается «Минский диалог». Форум посетят Лукашенко и Макей
23 мая, в белорусской столице начнет работу форум «Минский диалог» – международная экспертная конференция, в которой примет участие Александр Лукашенко и Владимир Макей.
Площадка будет работать три дня. В первый день на форуме выступит глава МИД Беларуси Владимир Макей, на второй день – Александр Лукашенко.
Кроме того в конференции примут участие ряд авторитетных экспертов, политиков и чиновников со всей Европы. Среди них – генсек ОБСЕ Томас Гремингер, заместитель помощника генерального секретаря NATO Джеймс Аппатурай, советник президента РФ Сергей Глазьев, представитель Европейской службы внешних действий Дирк Шубель.
Тема конференции – безопасность и сотрудничество в Восточной Европе.
07:43 23/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.