В среду начинается «Минский диалог». Форум посетят Лукашенко и Макей

Площадка будет работать три дня. В первый день на форуме выступит глава МИД Беларуси Владимир Макей, на второй день – Александр Лукашенко.





Кроме того в конференции примут участие ряд авторитетных экспертов, политиков и чиновников со всей Европы. Среди них – генсек ОБСЕ Томас Гремингер, заместитель помощника генерального секретаря NATO Джеймс Аппатурай, советник президента РФ Сергей Глазьев, представитель Европейской службы внешних действий Дирк Шубель.





Тема конференции – безопасность и сотрудничество в Восточной Европе.