Шуневич высказался об избиении Чалого

— Спешу разочаровать всех тех, кто пытался подвести подоплеку под рядовое преступление, в том числе и самого потерпевшего, — отметил Шуневич и заявил, что Сергей Чалый пострадал в результате пьяной драки.





Кто был ее инициатором, заявил Шуневич, установит следствие. Он не исключил, что возбужденное уголовное дело закончится судом.





— Факт остается фактом — банальная пьяная драка двух компаний, — еще раз повторил Шуневич.





Он рассказал, что преступление удалось раскрыть по горячим следам, благодаря записям с камер видеонаблюдения. Все участники конфликта были установлены и задержаны.



