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Шуневич высказался об избиении Чалого

Сергей Чалый пострадал в результате «банальной пьяной драки». Об этом глава МВД Игорь Шуневич заявил в эфире телеканала «Беларусь 1».

— Спешу разочаровать всех тех, кто пытался подвести подоплеку под рядовое преступление, в том числе и самого потерпевшего, — отметил Шуневич и заявил, что Сергей Чалый пострадал в результате пьяной драки.

Кто был ее инициатором, заявил Шуневич, установит следствие. Он не исключил, что возбужденное уголовное дело закончится судом.

— Факт остается фактом — банальная пьяная драка двух компаний, — еще раз повторил Шуневич.

Он рассказал, что преступление удалось раскрыть по горячим следам, благодаря записям с камер видеонаблюдения. Все участники конфликта были установлены и задержаны.

TUT.by
07:36 23/05/2018






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