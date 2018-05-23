Шуневич высказался об избиении Чалого
Сергей Чалый пострадал в результате «банальной пьяной драки». Об этом глава МВД Игорь Шуневич заявил в эфире телеканала «Беларусь 1».
— Спешу разочаровать всех тех, кто пытался подвести подоплеку под рядовое преступление, в том числе и самого потерпевшего, — отметил Шуневич и заявил, что Сергей Чалый пострадал в результате пьяной драки.
Кто был ее инициатором, заявил Шуневич, установит следствие. Он не исключил, что возбужденное уголовное дело закончится судом.
— Факт остается фактом — банальная пьяная драка двух компаний, — еще раз повторил Шуневич.
Он рассказал, что преступление удалось раскрыть по горячим следам, благодаря записям с камер видеонаблюдения. Все участники конфликта были установлены и задержаны.
07:36 23/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.