Мадуро объявил персоной нон грата временного поверенного в делах США

"Я объявляю временного поверенного в делах США персона нон-грата и требую, чтобы он покинул страну в течение 48 часов", – заявил венесуэльский лидер.

Мадуро также потребовал, чтобы страну покинул руководитель политического отдела посольства США Брайан Наранхо.