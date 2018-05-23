Мадуро объявил персоной нон грата временного поверенного в делах США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник, 22 мая, объявил персона нон грата временного поверенного в делах США в Венесуэле Тодда Робинсона, передает Интерфакс.
"Я объявляю временного поверенного в делах США персона нон-грата и требую, чтобы он покинул страну в течение 48 часов", – заявил венесуэльский лидер.
Мадуро также потребовал, чтобы страну покинул руководитель политического отдела посольства США Брайан Наранхо.
06:57 23/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.