Японского художника освободили

Снимок из архива. Даичи Йошида. Фото: svaboda.org





Японец летел в Токио из Киева (он был на фестивале манги в Одессе) с пересадкой в Минске. В его багаже были части огнестрельного оружия до 1945 года выпуска, которое он приобрел в антикварном магазине, чтобы использовать в качестве моделей для изображений. Иностранца в минском аэропорту задержали, в апреле 2017-го его осудили на 4 года и 6 месяцев заключения за незаконный провоз и перемещение через государственную границу огнестрельного оружия.









4 мая в этом году судебная коллегия Верховного суда Беларуси уменьшила приговор до 1 года и 9 месяцев лишения свободы по причине "чрезмерной строгости назначенного наказания". Как информирует Радио Свобода, во вторник Йошида покинул колонию в сопровождении сотрудников витебской милиции. После оформления соответствующих документов его отправят на родину. В аэропорту художник сможет встретиться со своими родственниками.



