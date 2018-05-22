Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Японского художника освободили

22 мая из белорусской колонии освободили японского художника Даичи Йошиду. За решеткой он находился с августа 2016 года.

Снимок из архива. Даичи Йошида. Фото: svaboda.org

Японец летел в Токио из Киева (он был на фестивале манги в Одессе) с пересадкой в Минске. В его багаже были части огнестрельного оружия до 1945 года выпуска, которое он приобрел в антикварном магазине, чтобы использовать в качестве моделей для изображений. Иностранца в минском аэропорту задержали, в апреле 2017-го его осудили на 4 года и 6 месяцев заключения за незаконный провоз и перемещение через государственную границу огнестрельного оружия.


4 мая в этом году судебная коллегия Верховного суда Беларуси уменьшила приговор до 1 года и 9 месяцев лишения свободы по причине "чрезмерной строгости назначенного наказания". Как информирует Радио Свобода,во вторник Йошида покинул колонию в сопровождении сотрудников витебской милиции. После оформления соответствующих документов его отправят на родину. В аэропорту художник сможет встретиться со своими родственниками.


18:38 22/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ
Владимир Подгол
Про что не «ржали» в Вашингтоне «Троянские кони»
Ольга Карач
О милоте и фашистах
Ігар Барысаў
Кубэ не герой!
Александр Федута
Людоеды не бывают вегетарианцами
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё