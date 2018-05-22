В Туркмении начали наказывать за оскверненные портреты Туркменбаши

Испачканные фотографии предписано также искать на свалках среди бытового мусора внутри жилых кварталов городка с населением около 20 тыс. человек. За каждой свалкой закреплены персональные смотрители, которые должны инспектировать мусор, искать испорченные фото в газетах, устанавливать дом и квартиру по указанному на издании номеру дома подписчика и докладывать в органы.





Сначала гражданам, повинным в порче изображения президента, вынесут предупреждение. Издание полагает, что предупреждений будет очень много, поскольку из-за экономического кризиса туркмены не тратятся на туалетную бумагу, а газеты, в изобилии снабжаемые фотографиями президента, людей заставляют выписывать на работе. При повторном обнаружении изображений в сортирах примут более серьезные меры, какие именно – не говорится, но, по данным Радио «Азатлык», обычным наказанием за такое «преступление» является увольнение.





В Гёроглынском этрапе (районе) Дашогузского велаята директор одной из школ был уволен после того, как в туалете учебного заведения были найдены газеты с фотографиями президента. Вслед за этим в жилых домах начались проверки туалетов на предмет использования газет с фотографиями главы государства. «Мне известны по меньшей мере 10 случаев увольнения госслужащих по этой причине», – рассказал в марте один из источников «Азатлыка» в Дашогузе.









С конца 2017 года в Дашогузе нескольких школьников задержали и судили за порчу портретов президента. Первый случай произошел в областном центре, где учащиеся школы №45 во время игры уронили и затоптали портрет, второй – в районе Болдумсаз, где ученики 4-й школы пририсовали фломастером к портрету усы и бороду. Около 10 школьников были доставлены в отделение полиции, расследовать их поведение приехала специальная комиссия из Ашхабада. Часть школьников отпустили, а часть осудили на сроки от трех до пяти лет за «нарушение порядка», «драку» и «порчу школьного имущества».