На пост председателя ОГП претендуют уже четыре человека

8 июля пройдет отчетно-выборный съезд ОГП. О своем намерении баллотироваться на пост председателя партии уже заявили депутат Палаты представителей Анна Канопацкая, заместитель председателя Василий Поляков, активист партии Сергей Скребец. Рассматривает такую возможность и заместитель председателя ОГП Николай Козлов.

Каждый из них рассказал о своих планах в блиц-интервью сайту ucpb.org.





Анна Канопацкая намерена представить новую программу партии





– С тех пор, как вы заявили о намерении выдвигаться на пост председателя ОГП, прошло достаточно времени, чтобы оценить свои возможности, реальную поддержку и сделать объективные выводы. Ваше намерение переросло в убежденность или появились сомнения?





– Я убеждена – буду выдвигаться.





– Вы человек занятый – это работа в Палате представителей, связанные с этим обязанности. В этой ситуации руководство партией – это не перебор с точки зрения нагрузок? На должности председателя ОГП надо много работать. Руководить формально вряд ли получится.





– Я – молодая, активная. И считаю, что сумею. Я руководила крупной организацией, и тут, как в старом советском фильме, сложно организовать трех человек, а потом количество не имеет значения. Сейчас я вполне справляюсь и с работой в Палате представителей, и с работой на округе, и с гражданской активностью. Так что мне будет несложно – я знаю, как это делать, и умею это делать.





– Успех лидера во многом определяет его команда. Нынешняя команда – это Антонина Ковалева, Лев Марголин, Василий Поляков, Николай Козлов. Какой вам видится ваша команда, которая смогла бы эффективно работать?





– Молодой, амбициозной, имеющей четкие цели и задачи, умеющей их выполнять.





– Есть ли у вас конкретная программа действий на посту председателя ОГП?





– Я не хотела бы сейчас раскрывать все карты. Когда я поеду на первую конференцию, я расскажу о своих планах, целях и задачах. Прежде всего это, как вы сказали, создание команды и представление новой программы партии.





Василий Поляков основной задачей считает сохранить преемственность и укрепить партию





– Василий, вы выдвигаетесь на пост председателя ОГП. Почему?





– Наша партия привычно ассоциируется с предложениями по экономическим реформам, с программой “Миллион новых рабочих мест”, с Антикоррупционной платформой. Если спросить людей, что они знают про ОГП, то они сразу отвечают: “О, у них сильные эксперты”. Мне приятно это слышать, я горжусь тем, что являюсь членом ОГП – партии Михаила Чигиря, Станислава Богданкевича, Василия Шлындикова, Зинаиды Бондаренко, Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Юрия Хащеватского и многих других выдающихся беларусских политиков и культурных деятелей. Так вот я очень хочу, чтобы этот имидж партии интеллектуалов мы не утратили.





Думаю, что смогу это сделать, у меня есть идеи и желание работать на это.





– Ваша команда? Кого вы предлагаете заместителями? Они уже дали согласие?





– Буду работать на то, чтобы сохранилась сегодняшняя команда. В настоящее время ведутся переговоры.





– Программа на посту председателя партии?





– Основными задачами я считаю:





1. Сохранить преемственность и уйти от потрясений внутри партии, укрепить партию.

2. Работать на то, чтобы в президентской кампании от оппозиции был единый кандидат.

3. Сформировать команду, способную и готовую вернуть 7 миллионам граждан Беларуси право выбора и провести эффективные экономические и политические реформы, которые позволят каждому беларусу жить достойно, иметь хорошую работу с достойной зарплатой, чтобы без страха смотреть в завтрашний день.

Сергей Скребец будет выполнять программу партии, принятую на прошлом съезде









– Сергей, Вы выдвигаетесь на пост председателя ОГП. Почему?





– Хочу, чтобы партия под моим руководством добилась своей главной цели – прихода к власти.





– Ваша команда? Кого вы предлагаете заместителями? Они уже дали согласие?





– Члены партии и есть команда председателя. А заместителями – в случае моей победы – я бы предложил стать своим конкурентам, чтобы дать им возможность поработать в случае проигрыша.





– Программа на посту председателя партии?





– Программа у партии есть, она одобрена на прошлом съезде. Её сложно выполнять в условиях диктатуры. Но есть методики и наработки, которые даже в этих условиях позволят нарастить численность членов партии и увеличить ее финансирование.

Николай Козлов считает, что партия должна добавлять авторитета и отстаивать свои ценности





– Николай, Вы выдвигаетесь на пост председателя ОГП. Почему?





– Я для себя окончательного решения не принял. Будут и городская, и областные конференции, я постараюсь поучаствовать в них, после этого приму решение.





– От чего будет зависеть ваше решение? Почему вообще этот вопрос встал для вас?





– Потому что мне небезразлична партия, прежде всего. Потому что не только мы – и я в частности – беспокоимся о судьбе партии, но и спецслужбы, как я говорил уже. Поэтому если я буду понимать, что требуется мое участие для того, чтобы остановить человека не очень надежного – а у нас имеет право выдвигаться любой член партии, – так вот в этом случае я, не задумываясь, вступлю с ним в борьбу.





– Кто будет в вашей команде, если вдруг так окажется, что вы станете председателем партии?





– Команда, которая стоит за плечами Анатолия Лебедько – это команда профессионалов, которая давно сформировалась, и я отношусь ко всем ее членам с большим уважением, так что я рассчитываю на их поддержку. Это костяк партии, интеллектуальный и ценностный, прежде всего.





– Они вас поддерживают?





– Да. У меня как заместителя председателя партии сложились со всеми членами этой команды рабочие отношения.





– Ваша программа на посту председателя партии?





– Программа партии, принятая съездом – это, понятно, руководство к действию. Но я считал бы своей главной задачей – сохранить партию, потому что времена и обстоятельства, в которых мы находимся, очень непростые. Мы стоим перед вызовами, которые надо преодолеть. Надо как минимум сохранить партию, а вообще – добавлять авторитета, наращивать репутацию, бороться и отстаивать свои ценности.



