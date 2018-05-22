Палестина подала в суд на Израиль

Как передает Oxu.Az со ссылкой на палестинское информационное агентство WAFA, глава МИД ПА Рияд аль-Малики передал прокурору МУС Фату Бенсуде обращение, в котором говорится о «всех преступлениях Израиля, совершенных или готовящихся к совершению против народа Палестины в прошлом, настоящем и будущем, связанных с израильскими колониальными действиями на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим».





Рияд аль-Малики призвал суд «взять на себя ответственность и выполнить обязанности по обеспечению справедливости в отношении палестинского народа и по привлечению к ответственности Израиля, оккупирующей державы, несущей ответственность за свои преступления и постоянные нарушения права».





Палестинцы заявили, что они больше не обязаны сохранять взаимопонимание с Соединенными Штатами, достигнутое с бывшей администрацией Обамы, в отношении того, что они не передавали жалобы на израильские преступления в МУС после того, как США отказались от своей части этого взаимопонимания, когда нынешняя администрация Трампа признала Иерусалим в качестве столицы Израиля и перенесла свое посольство в Израиле в Иерусалим.



