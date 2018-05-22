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Рейтинг трех самых абсурдных высказываний про национальную идею

Составил философ Петр Рудковский и обнародовал его в своем блоге на нашем сайте.

Рейтинг трех самых абсурдных высказываний про национальную идею
ПЕРВОЕ место: «Национальная идея — это такая идея, которую все всегда и везде обсуждают».

Нам говорят: «Вы послушайте, о чем говорят люди на остановках, в колхозах и на заводах. Тема национальной идентичности их абсолютно не интересует». И вот это, мол, показатель слабости (отсутствия) национальной идеи.

Справка: Ни один трезвый сторонник национального возрождения не ставит целью создать такую ситуацию, когда на остановках и заводах люди будут говорить о национальных ценностях.

ВТОРОЕ место: «Национальная идея — не о прошлом, а о будущем».

Это все равно что сказать: «Дорога Москва—Брест должна вести вперед, а не назад».

ТРЕТЬЕ место: «Многие нации не имеют собственного языка, но остаются при этом нациями. Значит, нет смысла настаивать на белорусском языке».

Многие страны не имеют собственных лесов, но остаются при этом странами. А некоторые из таких стран вполне зажиточные, как например Катар или Сан-Марино. Значит, нет смысла заботиться о белорусских лесах.

Петр Рудковский
16:16 22/05/2018






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