Рейтинг трех самых абсурдных высказываний про национальную идею
Составил философ Петр Рудковский и обнародовал его в своем блоге на нашем сайте.
ПЕРВОЕ место: «Национальная идея — это такая идея, которую все всегда и везде обсуждают».
Нам говорят: «Вы послушайте, о чем говорят люди на остановках, в колхозах и на заводах. Тема национальной идентичности их абсолютно не интересует». И вот это, мол, показатель слабости (отсутствия) национальной идеи.
Справка: Ни один трезвый сторонник национального возрождения не ставит целью создать такую ситуацию, когда на остановках и заводах люди будут говорить о национальных ценностях.
ВТОРОЕ место: «Национальная идея — не о прошлом, а о будущем».
Это все равно что сказать: «Дорога Москва—Брест должна вести вперед, а не назад».
ТРЕТЬЕ место: «Многие нации не имеют собственного языка, но остаются при этом нациями. Значит, нет смысла настаивать на белорусском языке».
Многие страны не имеют собственных лесов, но остаются при этом странами. А некоторые из таких стран вполне зажиточные, как например Катар или Сан-Марино. Значит, нет смысла заботиться о белорусских лесах.
Петр Рудковский
16:16 22/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.