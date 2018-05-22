Рейтинг трех самых абсурдных высказываний про национальную идею

ПЕРВОЕ место: «Национальная идея — это такая идея, которую все всегда и везде обсуждают».





Нам говорят: «Вы послушайте, о чем говорят люди на остановках, в колхозах и на заводах. Тема национальной идентичности их абсолютно не интересует». И вот это, мол, показатель слабости (отсутствия) национальной идеи.





Справка: Ни один трезвый сторонник национального возрождения не ставит целью создать такую ситуацию, когда на остановках и заводах люди будут говорить о национальных ценностях.





ВТОРОЕ место: «Национальная идея — не о прошлом, а о будущем».





Это все равно что сказать: «Дорога Москва—Брест должна вести вперед, а не назад».





ТРЕТЬЕ место: «Многие нации не имеют собственного языка, но остаются при этом нациями. Значит, нет смысла настаивать на белорусском языке».





Многие страны не имеют собственных лесов, но остаются при этом странами. А некоторые из таких стран вполне зажиточные, как например Катар или Сан-Марино. Значит, нет смысла заботиться о белорусских лесах.