«Первую леди Беларуси» пригласили в ООН

Случилось это в Бухаресте, где на днях состоялась встреча бывших политических лидеров Европы по распространению культуры мира и призыву к поддержке мирного воссоединения Корейского полуострова.





От Беларуси в Бухарест пригласили председателя Верховного Совета Республики Беларусь Станислава Шушкевича.





«Это был такой всемирный саммит бывших руководителей государств, премьеров, главных судей, -- рассказал Станислав Шушкевич «Белорусскому партизану» о поездке в Бухарест. – Вопрос объединения воссоединения Корейского полуострова довольно непростой, детали перессказать весьма непросто. Если коротко – это был такой культурный саммит за большим столом.





Организацией мероприятия занимается корейская общественная организация «Небесная культура, мир во всем мире и восстановление света».





Возглавляет эту организацию 87-летний кореец Ли Манн Хи – я познакомился с ним два года назад, по его приглашению был в Корее. Меня, кстати, с 1992 года приглашают на различные конфренции, посвященные объединению Кореи и всегда просят выступить. Так было и в этот раз”.





По словам Станислава Шушкевича, в 2014 году корейская общественная организация «Небесная культура, мир во всем мире и восстановление света» собрала около 40 судей-международников самого высокого класса. Им была поставлена задача разработать законодательство, исполнение которого не позволяло бы развязывать военные конфликты. Так появились 10 статьей и 38 пунктов Декларации о мире и прекращении войн. В настоящее время к этой Декларации присоединилось уже 11 стран.





В Бухарест на встречу бывших политических лидеров Европы также приехали Виктор Ющенко, Геннадий Бурбулис, бывшие президенты Албании и Хорватии, Швейцарии и других стран. Одним словом, публика собралась довольно серьезная.





“Для меня самой тяжелой частью этого мероприятия стала книга, которую презентовали мне и еще одну такую же попросили передать в Национальную библиотеку Беларуси, -- делится подробностями Шушкевич. -- Причем тяжелой в самом что ни на есть бувальном смысле: книга о деятельности корейской организации, которая борется за мир, весит почти шесть килограммов! Красочное, шикарное издание”.





О чем говорил Станислав Шушкевич в своем выступлении в Бухаресте?





«Я более 30 раз был в Южной Корее и у меня такое впечатление, что я неплохо знаю корейцев, -- говорит Шушкевич. -- Лозунг мероприятия, которое состоялось в Бухаресте, был такой: мирное объединение Кореи – это гигантский шаг навстречу миру во всем мире. Другой вопрос, что я когда-то общался и с теми, кто живет в верной Корее. И точно знаю, что далеко не все стремятся к этому объединению. Во всяком случае, я так говорю, потому что много контактирую с корейцами».









Станислав и Ирина Шушкевичи





Как правило, на подобные мероприятия экс-президенты различных стран прилетают со своими женами. Так вот Ирину Шушкевич в Корее всегда представляют не как бывшую, а как нынешнюю первую леди.





«Потому что официальной первой леди у нас как бы нет! -- смеется Станислав Шушкевич. – И когда мою жену представляют как бывшую первую леди, корейцы тут же поправляют: первая леди! Так было не один раз и в Сеуле, и сейчас в Бухаресте. У меня это всегда вызывает смех, а у жены — недоумение….





Кстати, мою супругу пригласили быть одним из представителей корейской общественной организации «Небесная культура, мир во всем мире и восстановление света» и войти в делегацию, которая будет принята генеральным секретарем ООН».







