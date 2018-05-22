



«Беларусь является постсоветским государством, которым с 1994 года руководит Александр Лукашенко, который ранее сказал, что «лучше быть диктатором, чем геем».





«Лукашенко, бывший колхозный босс, лихо заметил в 2012 году, что «лучше быть диктатором, чем геем», после того, как Европейский Союз ввел санкции против Беларуси за нарушение прав».









20 мая МВД опубликовало на своем сайте заявление, в котором выражало сожаление по поводу того, что 17 мая над посольством Великобритании в Минске вывесили радужный флаг – символ ЛГБТ-сообщества. Британские дипломаты хотели таким образом обратить внимание на дискриминацию представителей сексуальных меньшинств.





Сейчас в интернете собирают подписи под обращением в Генпрокуратуру с требованием проверить законность скандальных высказываний на сайте МВД Беларуси.