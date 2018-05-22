Зарубежные медиа отреагировали на заявление МВД, что «однополые отношения – это подделка»
Внимание на неоднозначную позицию белорусского МВД, которую многие сочли откровенно гомофобской, обратили международные СМИ.
Британские издания Sky News и Dailymail обращают внимание, что такой гомофобской позиции придерживается глава Беларуси, передает "Белсат".
«Беларусь является постсоветским государством, которым с 1994 года руководит Александр Лукашенко, который ранее сказал, что «лучше быть диктатором, чем геем».
«Лукашенко, бывший колхозный босс, лихо заметил в 2012 году, что «лучше быть диктатором, чем геем», после того, как Европейский Союз ввел санкции против Беларуси за нарушение прав».
20 мая МВД опубликовало на своем сайте заявление, в котором выражало сожаление по поводу того, что 17 мая над посольством Великобритании в Минске вывесили радужный флаг – символ ЛГБТ-сообщества. Британские дипломаты хотели таким образом обратить внимание на дискриминацию представителей сексуальных меньшинств.
Сейчас в интернете собирают подписи под обращением в Генпрокуратуру с требованием проверить законность скандальных высказываний на сайте МВД Беларуси.
14:46 22/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.