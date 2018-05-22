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Зарубежные медиа отреагировали на заявление МВД, что «однополые отношения – это подделка»

Внимание на неоднозначную позицию белорусского МВД, которую многие сочли откровенно гомофобской, обратили международные СМИ.

Британские издания Sky News и Dailymail обращают внимание, что такой гомофобской позиции придерживается глава Беларуси, передает "Белсат".

«Беларусь является постсоветским государством, которым с 1994 года руководит Александр Лукашенко, который ранее сказал, что «лучше быть диктатором, чем геем».

«Лукашенко, бывший колхозный босс, лихо заметил в 2012 году, что «лучше быть диктатором, чем геем», после того, как Европейский Союз ввел санкции против Беларуси за нарушение прав».


20 мая МВД опубликовало на своем сайте заявление, в котором выражало сожаление по поводу того, что 17 мая над посольством Великобритании в Минске вывесили радужный флаг – символ ЛГБТ-сообщества. Британские дипломаты хотели таким образом обратить внимание на дискриминацию представителей сексуальных меньшинств.

Сейчас в интернете собирают подписи под обращением в Генпрокуратуру с требованием проверить законность скандальных высказываний на сайте МВД Беларуси.

14:46 22/05/2018






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