Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Новым послом России в Беларуси может стать Александр Ткачев, главный лоббист против белорусского молока и мяса

Инсайдерский телеграм-канал «Незыгарь», который специализируется на сливах из высших эшелонов российской власти сообщает имя чиновника, который в скором времени может стать послом России в Беларуси.

Это бывший министр сельского хозяйства, а ранее губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. В новом правительстве Дмитрия Медведева его сменил Дмитрий Патрушев, пишет "Наша Нива".

Фото gazeta.ru.

В настоящее время послом России в нашей стране является 77-летний Александр Суриков. Он пребывает на этом посту уже аномально долго для дипломата — с 2006 года. Похоже, скоро Сурикова отправят в отставку.

Кто же такой Александр Ткачев? Ему 57 лет, родом из Краснодарского края. Карьеру строил в сельском хозяйстве, основал крупнейший в регионе агропромышленный комплекс.

В 1990-е входил в ельциновское политическое движение «Наш дом — Россия», потом переметнулся в КПРФ. Избирался от компартии в Государственную думу, его активно поддерживали казаки. Любопытно, что в парламенте Ткачев одновременно входил в две депутатские группы: «За атлантический диалог», которая выступала за сотрудничество с НАТО, и «АнтиНАТО».


С 2001 года Ткачев — губернатор Краснодарского края. На выборы шел под лозунгом «Хозяйственник. Политик. Патриот». Выдвигал лозунг «Кубань — для кубанцев». А также говорил, что на Кубани «нет места для цыган, турок-месхетинцев, курдов и инакомыслящих», за что обвинялся в шовинизме. С 2005 года — член путинской «Единой России». При нем оказывалось давление на общественные организации и журналистов края.

С 2015 года — министр сельского хозяйства России. Именно Ткачев предлагал уничтожать попадающие на территорию страны санкционные продукты.

Семье Ткачева принадлежит один из крупнейших в России агрокомплекс, специализирующийся на птицеводстве, свиноводстве и производстве молока.

Может быть, именно поэтому Ткачев настолько рьяно выступал против белорусской продукции на российском рынке. В апреле он посоветовал белорусам искать другие рынки сбыта. А еще ранее он убеждал, что поставки из Беларуси разрушат «наш рынок».

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством II степени» (2014 год). В тот самый год попал в список чиновников, которым запрещен въезд на территорию Евросоюза.

14:34 22/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ
Владимир Подгол
Про что не «ржали» в Вашингтоне «Троянские кони»
Ольга Карач
О милоте и фашистах
Ігар Барысаў
Кубэ не герой!
Александр Федута
Людоеды не бывают вегетарианцами
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё