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Лукашенко назначил новых послов Беларуси в странах ЕС

Президент Беларуси назначил новых послов в странах Евросоюз.

Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Швеции назначен Дмитрий Мирончик

Александр Лукашевич назначен на пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Болгарии и по совместительству в Греции и Республике Кипр. 

Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Эстонии назначен Вячеслав Качанов


Кроме того, Владимир Астапенко, посол Беларуси в Аргентине и по совместительству в Уругвае, назначен послом в Чили по совместительству. 

Посол Беларуси в Индонезии и по совместительству в Малайзии, Сингапуре и Филиппинах Валерий Колесник также будет работать в должности постоянного представителя Республики Беларусь при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по совместительству.

По инф. Белта
13:22 22/05/2018






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