Лукашенко назначил новых послов Беларуси в странах ЕС





Александр Лукашевич назначен на пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Болгарии и по совместительству в Греции и Республике Кипр.





Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Эстонии назначен Вячеслав Качанов.









Кроме того, Владимир Астапенко, посол Беларуси в Аргентине и по совместительству в Уругвае, назначен послом в Чили по совместительству.





Посол Беларуси в Индонезии и по совместительству в Малайзии, Сингапуре и Филиппинах Валерий Колесник также будет работать в должности постоянного представителя Республики Беларусь при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по совместительству.

Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Швеции назначен