Лукашенко назначил новых послов Беларуси в странах ЕС
Президент Беларуси назначил новых послов в странах Евросоюз.
Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Швеции назначен Дмитрий Мирончик.
Александр Лукашевич назначен на пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Болгарии и по совместительству в Греции и Республике Кипр.
Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Эстонии назначен Вячеслав Качанов.
Кроме того, Владимир Астапенко, посол Беларуси в Аргентине и по совместительству в Уругвае, назначен послом в Чили по совместительству.
Посол Беларуси в Индонезии и по совместительству в Малайзии, Сингапуре и Филиппинах Валерий Колесник также будет работать в должности постоянного представителя Республики Беларусь при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по совместительству.
По инф. Белта
13:22 22/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.