"Мы сожалеем, что в феврале Евросоюз продлил ограничительные меры в отношении Беларуси, которые уже давно потеряли какое-либо рациональное объяснение. В связи с этим мы продолжаем призывать Евросоюз снять остальные ограничительные меры", — приводит БЕЛТА слова министра.





По словам Макея, позитивное сотрудничество за последние несколько лет принесло гораздо больше положительных результатов, чем предыдущие два десятилетия санкций. Как шаг по снятию остальных санкций он назвал исключение спортивного оружия из оружейного эмбарго.





Кроме того, глава белорусской дипломатии также приветствовал намерения Евросоюза расширять отношения с Беларусью и поставить их на структурированную основу.