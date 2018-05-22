Минск призывает ЕС отменить остаток санкций против представителей Беларуси
Беларусь призывает ЕС отменить оставшиеся ограничительные меры, применяемые к представителям Беларуси. Об этом министр иностранных дел нашего государства Владимир Макей заявил 22 мая на встрече с послами по особым поручениям стран-членов ЕС по делам "Восточного партнёрства".
"Мы сожалеем, что в феврале Евросоюз продлил ограничительные меры в отношении Беларуси, которые уже давно потеряли какое-либо рациональное объяснение. В связи с этим мы продолжаем призывать Евросоюз снять остальные ограничительные меры", — приводит БЕЛТА слова министра.
По словам Макея, позитивное сотрудничество за последние несколько лет принесло гораздо больше положительных результатов, чем предыдущие два десятилетия санкций. Как шаг по снятию остальных санкций он назвал исключение спортивного оружия из оружейного эмбарго.
Кроме того, глава белорусской дипломатии также приветствовал намерения Евросоюза расширять отношения с Беларусью и поставить их на структурированную основу.
13:00 22/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.