Лукашенко высказался по наркостатьям: Может, мы где-то ошиблись

Александр Лукашенко поинтересовался у Игоря Шуневича, какова криминогенная обстановка в стране, сообщает БЕЛТА. Особое внимание было уделено борьбе с распространением наркотиков:





— Что у нас там за проблемы? Может, мы где-то допустили просчеты или ошибки при принятии соответствующего законодательства. Я тогда настаивал на усилении законодательства особенно к тем, кто производит и поставляет, продает сюда наркотики. Нам надо строго дифференцировать потребителей и поставщиков. Это естественно. Может, в этой части мы где-то ошиблись.





Напомним, последний месяц в Беларуси голодали «Матери 328», которые пытались такой формой протеста достучаться до властей и встретиться с Лукашенко лично. На сегодня голодовка прекращена, с президентом они так и не встретились. Однако проблема получила резонанс, и все же попала в фокус властей.



