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Кризис в «вертикали»? Мингорисполком ищет сотрудников через сайт и биржу труда

В госорганах уверяют, что это не новая практика.

Возьмут ли на госслужбу человека с улицы, «Салідарнасці» объяснил руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин.

На сайте Мингорисполкома появилась информация о проведении открытого конкурса на должность заместителя главы Октябрьского района, курирующего ЖКХ.

Среди требований к кандидату — практический опыт и стаж руководящей работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства не менее 5 лет, ответственность, стрессоустойчивость и умение работать в команде.


Собеседник TUT.BY в госорганах рассказал, что открытые вакансии даже на высокие должности в городской вертикали — не новая практика. По его словам, если информацию о вакансии не публикуют на сайте мэрии, то она в любом случае передается в открытый доступ на биржу труда.

Источник, не назвавший свое имя, заявил, что связано с принципом открытой экономики. Претендовать на вакансию могут и люди без опыта госслужбы. В случае успешного прохождения собеседования кандидату придется сдать экзамен.

Неужели в Мингорисполком на высокую должность могут попасть люди без опыта госслужбы?

Руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин в экспресс-комментарии «Салідарнасці» отмечает, что на госслужбу попадают люди из кадрового резерва исполкома.

— Они обязаны проводить внутренний конкурс на замещение вакансии. Из   кадровой системы, которая называется «Резерв», подбирают 2-3 кандидатов. Потом уже из них выбирают того, кого считают нужным, — поясняет эксперт. — Возможно, неформально в некоторых случаях могут и на биржу труда запрос отправить, но то, что они возьмут кого-то из биржи труда — шанс смехотворен.

— Может быть, поиск кандидатов на сайте Мингорисполкома говорит о том, что в сфере госуправления кризис, и нет желающих работать на этой должности?

— Чиновники у нас люди подневольные, они не очень-то выбирают. И если предложат, то, скорее всего человек согласится.


Владимир Ковалкин считает, что размещение вакансии на сайте исполкома не связано с принципом открытой экономики, как уверял источник в госорганах.

— Это система государственной службы. Есть система постов и есть система карьерная. У нас система смешанная. Она предполагает, что люди попадают на госслужбу на самую низкую должность и потом в течение определенного времени работают на ней. По своему виду система похожа на армейскую или милицейскую, — поясняет собеседник «Салідарнасці».

Отметим, что объявление Мингорисполкома вызвало интерес: белорусы на форумах интересуются, берут ли «тунеядцев» на эту должность: «Кадровый голод. Дроздов на всех не хватит, а сидеть на работе по 12 часов или на нарах за 800 рублей уже мало желающих».

10:17 22/05/2018






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