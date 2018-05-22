Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Ганапольский: Если у Лукашенко Коленька – талантливый сын, почему бы ему не стать президентом?

В программе «Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева» обсуждали состав нового правительства России. Один из ведущих передачи Алексей Нарышкин обратил внимание на то, что некоторые СМИ, крупные агентства, запутались и когда увидели: Патрушев – Министерство сельского хозяйства.

― Подумали, что Николай Патрушев, бывший глава ФСБ, который сейчас в Совбезе, именно он назначен на этот пост И, наверное, кто-то успел в считанные какие-то секунды, минуты подумать: Господи! Зачем? Почему этот человек? На самом деле, всё проще. Сын Николая Патрушева попал в правительство и будет теперь вместе Александра Ткачева курировать сельское хозяйство.


…Это некрасивая история: ты работаешь много-много лет на государство, а потом почему-то у тебя вдруг сын – в правительстве. Не получается ли, как будто ты сыночка своего любимого… помог ему трудоустроиться? Как называется это слово? Ну, не кумовство, а что это?

Матвей Ганапольский заявил, что это называется коррупция и добавил, что в данном случае ― это сыновья преемственность.

― Никакой преемственности нету,― возразил Нарышкин. ― Смотрите, сейчас серьезно, шутки в сторону. Если действительно у Патрушева толковый сын, и он подходит на эту должность, почему ему не стать министром?

―  Если у нынешнего президента Лукашенко Коленька – талантливый сын, почему бы ему не стать президентом? Почему бы Ким Чен Ыну, а до него Ким Чен Иру, а до него Ким Ир Сену… Это очень талантливые дети…― отреагировал Ганапольский.

Источник: "Солидарность"
08:52 22/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Мировой бардак как гарантия мира
Петр Рудковский
Абсурдныя ўяўленні пра нацыянальную ідэю
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ
Владимир Подгол
Про что не «ржали» в Вашингтоне «Троянские кони»
Ольга Карач
О милоте и фашистах
Ігар Барысаў
Кубэ не герой!
Александр Федута
Людоеды не бывают вегетарианцами
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё