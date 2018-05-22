Об этом на своей странице в Фейсбук написал руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников.





"То, что СМИ начали обращать внимание на попытки России расширить инфраструктуру своего влияния в Беларуси — безусловно хорошо. Но я неплохо помню 90-е, и могу сравнивать с тем, что было и как стало: сейчас у Москвы осталось хорошо если 10% от той инфраструктуры влияния (организации, партии, локальные СМИ, разного рода группы активистов, чиновники высшего ранга), которая была лет 18-20 назад. Поэтому активность восточных соседей — это попытка восстановить свои ужавшиеся возможности. Что конечно неприятно, требует контроля и наблюдения. Но само по себе угрозой не является. Меня лично беспокоят три момента.









1. В регионах на уровне районного начальства вообще слабо понимают политику центральных властей: мы уже за рынок или еще строим рыночный социализм? Запад уже друг или ещё враг? Можно ли проклинать США или лучше не надо? И какие у нас вообще отношения с Россией? Есть чувство определенной десинхронизации Минска и регионов. И растерянность местных квазиэлит в политических вопросах. В условиях отсутствия внятных и четких инструкций из Минска и традиционного нежелания чиновников брать на себя ответственность за политические вопросы, на местах в основном по привычке смотрят в сторону Москвы.





2. Объективно, самый популярный политик в Беларуси — Путин. Я бы сказал так: 60% симпатизантов у ВВП и процентов 20 — у Лукашенко. Это не значит автоматической готовности влиться в РФ. Но это дает Кремлю прекрасную возможность, опираясь на популярность Путина, влиять на внутреннюю политику в Беларуси. В том числе и посредством создания альтернативной Лукашенко политической фигуры.





3. Российские деньги, пускай небольшие, но уже пошли в белполитику. Пока можно говорить, что власти пытаются оседлать ситуацию, «подложив» под русских своих мурзилок. На лицо традиционная для наших властей тактика манипуляций и контроля. Проблема в том, что эти мурзилки со временем могут усилиться настолько, что уверуют в свою способность сыграть в собственную политическую игру. С опорой на Москву. На фоне снижения эффективности системы госуправления в целом, это создаст проблемы. Иногда, всё же жестко пресекать какие-то вещи — более рационально, чем пытаться их контролировать".

