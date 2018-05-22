Пресса Британии: Абрамовичу придется доказать происхождение денег

Источники Times в окружении 51-летнего бизнесмена рассказали, что у него была виза Tier 1 Investor, которая выдается при инвестициях от 2 миллионов фунтов (2,7 млн долларов) в экономику страны.





При этом, отмечает издание, при подаче на такую визу заявитель может воспользоваться "суперпремиальным" сервисом, который вместе с визовым сбором стоит чуть больше 12 тысяч фунтов стерлингов (16 тысяч долларов). При таком обслуживании решение по визе обещают принять в течение 24 часов.





Неясно, воспользовался ли российский бизнесмен этой услугой, но иммиграционные юристы, опрошенные изданием, считают, что вероятность крайне высока. Хоум-офис отказался раскрывать эту информацию, как и то, сколько всего инвесторских виз Tier 1 было выдано в этом году.





Абрамовича 19 мая не было на финальном матче Кубка Англии по футболу, где "Челси" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0





Как утверждается, с 2015 года Хоум-офис может отказать в инвесторской визе, если возникают подозрения, что заявитель получил деньги незаконно. После введения этих правил подача на такие визы сократилась на 84%.





Пока неясно, пишут британские издания, подозревают ли российского бизнесмена в чем-то незаконном и попал ли он под усиленные проверки, о которых заявляли в МВД Британии после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в марте этого года. Ведомство тогда пообещало внимательнее посмотреть на визы 700 богатых россиян.









Близкие к Абрамовичу источники Financial Times, однако, считают, что именно на нем хотят опробовать новые правила. Хотя на этот раз Абрамовичу придется ответить на вопросы по поводу своего богатства, визу он в итоге все-таки получит, пишет издание.





Упоминают британские издания и о реакции Кремля на задержку визы Абрамовича. Так, доклад британских парламентариев о "грязных росийских деньгах" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал "очередным шагом в русле недружественной и несправедливой конкуренции".





"Инвесторы из любой страны могут столкнуться после таких действий Лондона с ситуацией, когда их инвестиции назовут "грязными деньгами", - цитируют Пескова издания.