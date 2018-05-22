Как реформировать госаппарат Беларуси?

В Беларуси существует значительный перевес по количеству министерств в сравнении с другими странами. Их на сегодня у нас 24, в то время как даже в соседних странах их на порядок меньше. Например, в Украине –17, в Литве – 14, а в Латвии и вовсе – 13.





«Министерство, как мы знаем, это орган, который формирует политику в определенной области. А поскольку в западных странах многие области делегированы, следовательно, в них не требуется министерство, которое бы поддерживало эту политику или, наоборот, меняло ее. Так, в Швеции всего 9 министерств, но там много государственных агентств, которые оказывают услуги, например, по регистрации собственности и т.п.», – пояснила директор Школы молодых менеджеров публичного администрирования (SYMPA) Наталья Рябова в рамках конференции Belarus Future Uncoference, организованной Центром новых идей.









Именно по этой причине, как считает эксперт, в Беларуси министерств много: они не только формируют политику совместно с президентом и Администрацией президента, но и контролируют эту политику и курируют вмененные им в ответственность госпредприятия в этой отрасли.





«Например, Минздрав разрабатывает политику, а также владеет сетью аптек и сетью поставщиков продукции, то есть занимается всем-всем. Получается, в данном случае и политику формируют, и исполняют, и сами еще в ней участвуют, – рассказала Наталья Рябова.





Чтобы как-то поменять данную ситуацию, следовало бы разделить функции регулятора, разрабатывающего политику, а также исполнителя и участника коммерческого рынка, отметила эксперт.





«Например, госпредприятие не должно быть в прямой подчиненности у министерства. Они должно подчиняться, к примеру, Госкомитету по имуществу, а не Минздраву», - сказала она.





Реформирование госслужбы – эффекта нет





В целом, говоря о реформах, стоит отметить, что в стране за последние пять лет предпринималось несколько попыток реформировать систему государственных органов. Только, как правило, все реформы сводились к одному – оптимизации госорганов, предусматривающей, в том числе, сокращение численности работников. Проводимые реформы, к сожалению, эффекта не принесли.





По мнению экспертов, оптимизация не должна сводиться только к сокращению. Поскольку, если при этом не уменьшить возложенные на госаппарат функции, можно столкнуться со снижением эффективности работы различных госструктур.





Уже давно пора менять и всю систему приема на работу и продвижения по службе, считает Наталья Рябова.





«Мы направили свои предложения в Администрацию президента по данному вопросу. Суть их в том, что пора вместо системы, основанной на лояльности, внедрять систему, которая основана на заслугах», – сказала она.





Иными словами, решения по кадровым вопросам следует отдавать на откуп не только начальству, которое принимает на работу кого хочет и на свое усмотрение: зятя, свата и т.д., пояснила эксперт.









По мнению директора SYMPA, важным шагом в этом вопросе могла бы стать открытость, что подразумевает включение в принимающие комиссии по кадровым вопросам, к примеру, представителей общественности и экспертных кругов.





Молодежь долго не задерживается





Эксперт также обратила внимание на тот факт, что сегодня в госсистеме не так много, как хотелось бы, молодых профессиональных кадров. Молодежь уходит из госорганов из-за отсутствия возможности для самореализации и невысоких зарплат.





«Сегодня мало молодежи и людей среднего возраста 35-45 на высоких позициях в госструктуре. Молодежь, приходя на госслужбу, в ней быстро разочаровывается. Причины две: мало платят, кроме этого, система не учитывает мнения людей, в ней невозможно выразить себя», – рассказала Наталья Рябова.





При этом, считает эксперт, нужно понимать все особенности рынка труда. Так, в Беларуси есть отрасль-ИТ, которая высасывает хорошие кадры отовсюду.





«Я не говорю, что это плохо, но такая особенность есть: что в одной отрасли платят хорошо, а в остальных так себе», – отметила она.





При этом, согласно исследованиям, проведенным исследовательским центром BIPART, в Беларуси идут в чиновники не за деньгами, основная мотивация для поступления на госслужбу – возможность самореализации на рабочем месте.





«Но что, если ты в итоге попадаешь в такую бюрократическую структуру, где все сидят уткнувшись в листочек и только выполняют чьи-то распоряжения сверху? Вот поэтому никто долго и не задерживается. Все идет с головы. Если президент на совещаниях все время отчитывает чиновников и министров, обращаясь к ним на «ты», то о каком уважении к мнению молодого специалиста может вестись речь», – резюмировала эксперт.