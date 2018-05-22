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Российские летчики на учениях неподалёку от Литвы провели бомбардировки "по-сирийски"

Экипажи бомбардировщиков Су-24 морской авиации Балтийского флота выполнили плановые бомбовые удары на полигоне Добровольский, расположенном в Калининградской области недалеко от Литвы.

"В рамках плановой боевой учебы экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 морской авиации Балтийского флота отработали выполнение бомбовых ударов по наземным целям на полигоне Добровольский", - сообщил в понедельник официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.

Он сообщил, что бомбардировщики морской авиации флота отработали нанесение ударов авиационными средствами поражения наземным целям в светлое и темное время суток.

Пилоты выполнили полеты в заданный квадрат, осуществили вскрытие наземной обстановки, а также провели прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника авиационными бомбами ФАТАБ и П-50Т. "Выполнение боевых упражнений морскими летчиками проводилось с учетом опыта борьбы с незаконными вооруженными формированиями в Сирийской Арабской Республике", - сказал Р.Мартов.

Помимо нанесения ударов с воздуха, летчики отработали фигуры сложного пилотажа: вертикальные, горизонтальные и косые "бочки", боевые развороты, а также приемы ухода от средств противовоздушной обороны условного противника.

В полетах было задействовано шесть экипажей фронтовых бомбардировщиков Су-24.


Полигон Добровольский расположен на приграничной с Литвой территории и является единственным в Калининградской области полигоном, пригодным для огневой и тактической подготовки лётных экипажей.


Интерфакс
07:09 22/05/2018






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