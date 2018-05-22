"В рамках плановой боевой учебы экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 морской авиации Балтийского флота отработали выполнение бомбовых ударов по наземным целям на полигоне Добровольский", - сообщил в понедельник официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.





Он сообщил, что бомбардировщики морской авиации флота отработали нанесение ударов авиационными средствами поражения наземным целям в светлое и темное время суток.





Пилоты выполнили полеты в заданный квадрат, осуществили вскрытие наземной обстановки, а также провели прицельное бомбометание по полноразмерным мишеням, имитирующим командные пункты, инженерные укрепления, живую силу и технику условного противника авиационными бомбами ФАТАБ и П-50Т. "Выполнение боевых упражнений морскими летчиками проводилось с учетом опыта борьбы с незаконными вооруженными формированиями в Сирийской Арабской Республике", - сказал Р.Мартов.





Помимо нанесения ударов с воздуха, летчики отработали фигуры сложного пилотажа: вертикальные, горизонтальные и косые "бочки", боевые развороты, а также приемы ухода от средств противовоздушной обороны условного противника.





В полетах было задействовано шесть экипажей фронтовых бомбардировщиков Су-24.









Полигон Добровольский расположен на приграничной с Литвой территории и является единственным в Калининградской области полигоном, пригодным для огневой и тактической подготовки лётных экипажей.



