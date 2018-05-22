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Шесть стран "G-20" не признали результаты выборов в Венесуэле. Лукашенко – «победила настоящая демократия»

Представители Австралии, Аргентины, Канады, Мексики, США и Чили на саммите "Группы двадцати" в Буэнос-Айрес заявили, что не признают победу Николаса Мадуро на прошедших в Венесуэле президентских выборах.

"Учитывая недостаток легитимности в избирательном процессе, мы не признаем результаты прошедших в Венесуэле выборов", - заявил глава МИД Аргентины Хорхе Фори от имени представителей шести стран.

Он также отметил, что до избирательного процесса в Венесуэле "не были допущены некоторые политические игроки".

Западные СМИ напоминают, что Чили не является членом G20, однако представитель страны принимает участие в саммите в Буэнос-Айрес в качестве приглашенного гостя.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Мадуро был переизбран на пост главы государства. В общей сложности он получил более 5,8 млн голосов (около 68%), его основной соперник, оппозиционный кандидат Энри Фалькон набрал 1,8 млн голосов (22%). При этом основные оппозиционные силы Венесуэлы бойкотировали выборы.

Александр Лукашенко поздравил Николаса Мадуро с переизбранием. "Прошедшая электоральная кампания в очередной раз продемонстрировала, что в Венесуэле вновь победила настоящая демократия и народная справедливость. Итоги выборов свидетельствуют о широкой поддержке обществом идей Боливарианской революции и строительства социализма XXI века, которые Вы, уважаемый Николас, мужественно обороняете в сложных внешнеполитических условиях и при экономическом противодействии многочисленных агрессивных сил", - говорится в поздравлении.


Президентские выборы в Венесуэле прошли на фоне глубокого экономического кризиса. Объявлению выборов предшествовали массовые протесты, участники которых обвиняли Мадуро в игнорировании законов, в заключении под стражу политических оппонентов и в давлении на судебные органы, а также в экономических проблемах страны. Удержать власть несмотря ни на что – видимо, это, по мнению Лукашенко, и есть «настоящая демократия». 


"Белорусский партизан"
07:05 22/05/2018






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