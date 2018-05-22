Самолет президента Польши сломался перед вылетом - СМИ

По данным СМИ, рейс президента Польши из Чикаго в Варшаву был отменен из-за технической неисправности самолета.





Пассажиры этого рейса отправлены в Польшу рейсами других авиакомпаний.





По данным источника, Дуда вместе с делегацией правительства Польши должен вылететь в Варшаву следующим рейсом польской авиакомпании LOT.





18 мая на заседании Совбеза ООН президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава поддерживает идею о развертывании миротворческой операции на востоке Украины, причем деятельность контингента ООН должна охватывать всю временно оккупированную территорию, в том числе приграничную с Россией полосу. Таким образом он поддержал "украинский вариант" миротворцев ООН для Донбасса.