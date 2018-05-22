Самолет президента Польши сломался перед вылетом - СМИ
Президент Польши Анджей Дуда после пятидневного визита не смог покинуть США из-за проблем с самолетом. Об этом сообщает TVN24 со ссылкой на собственные источники.
По данным СМИ, рейс президента Польши из Чикаго в Варшаву был отменен из-за технической неисправности самолета.
Пассажиры этого рейса отправлены в Польшу рейсами других авиакомпаний.
По данным источника, Дуда вместе с делегацией правительства Польши должен вылететь в Варшаву следующим рейсом польской авиакомпании LOT.
18 мая на заседании Совбеза ООН президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава поддерживает идею о развертывании миротворческой операции на востоке Украины, причем деятельность контингента ООН должна охватывать всю временно оккупированную территорию, в том числе приграничную с Россией полосу. Таким образом он поддержал "украинский вариант" миротворцев ООН для Донбасса.
07:06 22/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.