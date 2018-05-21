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Объявлен конкурс на должность заместителя главы администрации района в Минске

Мингорисполком объявил открытый конкурс на должность заместителя главы администрации Октябрьского района столицы.

 На его сайте опубликованы требования к кандидату и список документов, которые он должен предоставить до 1 июня. Среди требований — высшее техническое образование, знание законодательства в области жилищно-коммунального хозяйства, практический опыт и стаж руководящей работы в этой сфере, не менее 5 лет. Кандидат должен быть работоспособным, ответственным, стрессоустойчивым, коммуникабельным. На какой заработок он может надеяться, не сообщается.

Фото: minsk.gov.by
На интернет-странице администрации Октябрьского района в руководстве остается вакантной только одна должность. Там перечисляется, работой каких организацией и предприятий будет руководить чиновник.


Еврорадио
22:21 21/05/2018






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