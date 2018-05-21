На его сайте опубликованы требования к кандидату и список документов, которые он должен предоставить до 1 июня. Среди требований — высшее техническое образование, знание законодательства в области жилищно-коммунального хозяйства, практический опыт и стаж руководящей работы в этой сфере, не менее 5 лет. Кандидат должен быть работоспособным, ответственным, стрессоустойчивым, коммуникабельным. На какой заработок он может надеяться, не сообщается.





Фото: minsk.gov.by

На интернет-странице администрации Октябрьского района в руководстве остается вакантной только одна должность. Там перечисляется, работой каких организацией и предприятий будет руководить чиновник.



