Объявлен конкурс на должность заместителя главы администрации района в Минске
Мингорисполком объявил открытый конкурс на должность заместителя главы администрации Октябрьского района столицы.
На его сайте опубликованы требования к кандидату и список документов, которые он должен предоставить до 1 июня. Среди требований — высшее техническое образование, знание законодательства в области жилищно-коммунального хозяйства, практический опыт и стаж руководящей работы в этой сфере, не менее 5 лет. Кандидат должен быть работоспособным, ответственным, стрессоустойчивым, коммуникабельным. На какой заработок он может надеяться, не сообщается.
Фото: minsk.gov.by
На интернет-странице администрации Октябрьского района в руководстве остается вакантной только одна должность. Там перечисляется, работой каких организацией и предприятий будет руководить чиновник.
22:21 21/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.