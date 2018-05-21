Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В Турции 104 военнослужащим дали пожизненное

Суд города Измир на западе Турции приговорил 104 человек, в том числе высокопоставленных военнослужащих, к пожизненному заключению по обвинению в участии в попытке переворота в июле 2016 года.


Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на Sabah.

 Отмечается, что всего перед судом предстали 208 человек.

 

Помимо 104 приговоренных к пожизненному заключению по обвинению в "нарушении конституции" и «членстве в террористической организации» оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), 21 человек приговорен к 20 годам лишения свободы по обвинению в причастности к попытке покушения на президента Турции Тайипа Эрдогана во время мятежа.

20:42 21/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ
Владимир Подгол
Про что не «ржали» в Вашингтоне «Троянские кони»
Ольга Карач
О милоте и фашистах
Ігар Барысаў
Кубэ не герой!
Александр Федута
Людоеды не бывают вегетарианцами
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё