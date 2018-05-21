В Турции 104 военнослужащим дали пожизненное
Суд города Измир на западе Турции приговорил 104 человек, в том числе высокопоставленных военнослужащих, к пожизненному заключению по обвинению в участии в попытке переворота в июле 2016 года.
Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на Sabah.
Помимо 104 приговоренных к пожизненному заключению по обвинению в "нарушении конституции" и «членстве в террористической организации» оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), 21 человек приговорен к 20 годам лишения свободы по обвинению в причастности к попытке покушения на президента Турции Тайипа Эрдогана во время мятежа.
20:42 21/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.