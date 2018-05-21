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В Польше стартует акция «Бело-красный путь»

По случаю 100-летия независимости Польши в почти 120 городах будет показана выставка «Отцы независимости».

В нескольких десятках польских городов началась акция «Бело-красный путь — Моя Независимая». Ее автором является Институт национальной памяти Польши. В рамках инициативы, связанной с 100-летием независимости Польши, в почти 120 городах будет показана выставка «Отцы независимости». Одновременно будут проходить лекции, конкурсы и художественные мероприятия, передает «Польскае Радыё».

Экспозиция представляет фигуру Юзефа Пилсудского, Романа Дмовского, Игнатия Дашиньского, Игнатия Подеревского, Войцеха Корфанты и Винцента Витоса.

В Институте национальной памяти рассказывают, что не зря цикл «Бело-красный путь — Моя Независимая» попал в малые города. «Мы знаем, что эта большая история Польши происходила тоже там. Это не только Краков, Варшава и не только эти большие отцы независимости. Каждый из этих городков имеет свою историю, также их жители обрели независимость», — рассказывает директор ИНП Яцек Шарек.

В Институте говорят, что выставка «Отцы независимости» — это акция, предусмотренная на годы. В сентябре будущего года она попадет во все средние школы. Ученики также получат специальные флешки с образовательными материалами, сообщает radyjo.net.


20:15 21/05/2018






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