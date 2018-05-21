Артур Михальский стал новым послом Польши в Беларуси
В последние годы дипломат был директором Восточного департамента МИД Польши.
Артур Михальский (слева) и Яцек Чапутович, фото: МИД Польши
Cегодня министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович вручил Артуру Михальскому постановление о назначении на пост Чрезвычайного и Полномочного посла Польши в Беларуси, сообщает сайт МИД Польши.
Ранее Артур Михальски работал послом в Молдове, а в последние годы был директором Восточного департамента Министерства иностранных дел Польши.
Прежний посол Польши в Беларуси Конрад Павлик завершил свою дипломатическую миссию 31 января этого года, пишет tip.by
19:43 21/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.