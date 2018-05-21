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Артур Михальский стал новым послом Польши в Беларуси

В последние годы дипломат был директором Восточного департамента МИД Польши.

Артур Михальский (слева) и Яцек Чапутович, фото: МИД Польши

Cегодня министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович вручил Артуру Михальскому постановление о назначении на пост Чрезвычайного и Полномочного посла Польши в Беларуси, сообщает сайт МИД Польши.

Ранее Артур Михальски работал послом в Молдове, а в последние годы был директором Восточного департамента Министерства иностранных дел Польши.


Прежний посол Польши в Беларуси Конрад Павлик завершил свою дипломатическую миссию 31 января этого года, пишет tip.by

19:43 21/05/2018






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