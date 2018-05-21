Артур Михальский стал новым послом Польши в Беларуси

Артур Михальский (слева) и Яцек Чапутович, ф ото: МИД Польши





Cегодня министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович вручил Артуру Михальскому постановление о назначении на пост Чрезвычайного и Полномочного посла Польши в Беларуси, сообщает сайт МИД Польши.





Ранее Артур Михальски работал послом в Молдове, а в последние годы был директором Восточного департамента Министерства иностранных дел Польши.







