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Премьер Армении решил снять всех губернаторов со своих постов

«Мы [правительство Армении] решили сменить всех губернаторов», — заявил Никол Пашинян в понедельник журналистам сразу после церемонии приведения к присяге нового правительства республики.

Фото: Reuters

Одной из главных задач нового правительства Армении является проведение досрочных парламентских выборов.

«Приоритетом являются досрочные выборы. Но, несмотря на это, правительство должно нормально работать и представить долгосрочные программы», — заявил премьер.

Содействие Службе национальной безопасности
Премьер-министр Армении также пообещал, что будет содействовать Службе национальной безопасности (СНБ) республики, если в составе правительства страны обнаружатся преступники.

«Если СНБ Армении выявит преступников в правительстве, мы дадим делу ход. Даже в том случае, если они найдутся в моей семье», — сказал премьер.

12 мая президент Армении Армен Саркисян окончательно сформировал новый Кабинет министров республики по предложениям премьер-министра Никола Пашиняна. В него в основном вошли молодые соратники Пашиняна. При этом большинство голосов в Национальном собрании остается за бывшей правящей партией РПА, которая перешла в оппозицию к кабинету Пашиняна.

15 мая Пашинян заявил, что внеочередные парламентские выборы в стране могут пройти до конца года. В Конституции Армении прописаны две возможности роспуска парламента. Первый вариант — если парламент не принимает программу правительства, второй — если парламент выражает недоверие премьеру (второе по закону возможно только спустя год после избрания премьер-министра страны. — Прим. ТАСС).


ТАСС


19:27 21/05/2018






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