Премьер Армении решил снять всех губернаторов со своих постов
«Мы [правительство Армении] решили сменить всех губернаторов», — заявил Никол Пашинян в понедельник журналистам сразу после церемонии приведения к присяге нового правительства республики.
Фото: Reuters
Одной из главных задач нового правительства Армении является проведение досрочных парламентских выборов.
«Приоритетом являются досрочные выборы. Но, несмотря на это, правительство должно нормально работать и представить долгосрочные программы», — заявил премьер.
Содействие Службе национальной безопасности
Премьер-министр Армении также пообещал, что будет содействовать Службе национальной безопасности (СНБ) республики, если в составе правительства страны обнаружатся преступники.
«Если СНБ Армении выявит преступников в правительстве, мы дадим делу ход. Даже в том случае, если они найдутся в моей семье», — сказал премьер.
12 мая президент Армении Армен Саркисян окончательно сформировал новый Кабинет министров республики по предложениям премьер-министра Никола Пашиняна. В него в основном вошли молодые соратники Пашиняна. При этом большинство голосов в Национальном собрании остается за бывшей правящей партией РПА, которая перешла в оппозицию к кабинету Пашиняна.
15 мая Пашинян заявил, что внеочередные парламентские выборы в стране могут пройти до конца года. В Конституции Армении прописаны две возможности роспуска парламента. Первый вариант — если парламент не принимает программу правительства, второй — если парламент выражает недоверие премьеру (второе по закону возможно только спустя год после избрания премьер-министра страны. — Прим. ТАСС).
ТАСС
19:27 21/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.