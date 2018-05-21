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11 исчезнувших стран, которые существовали каких-то 100 лет назад

Карта мира нынче выглядит несколько иначе, чем сто лет назад. Причины? Начиная от краха древних империй до переименования экзотических мест.

11 исчезнувших стран, которые существовали каких-то 100 лет назад

● Тибет
Хотя мы ассоциируем Тибет с мирными буддийскими монахами и его духовным лидером Далай-ламой, этот регион к северо-западу от Индии был неспокоен много веков. Тибет был фактически независимой страной только с 1912 по 1951 год, а затем стал частью Китая. Кстати, движение за освобождение Тибета продолжается и поныне.

● Нейтральный Мореснет


Наверняка вы никогда о нём не слышали? Эта небольшая страна, а точнее нейтральная зона площадью чуть более 3 кв. км, была результатом соглашения между Голландией и Пруссией в 1816 году. Нейтральный Мореснет имел свой собственный флаг и даже чеканил монеты. Позднее эта территория стала частью Бельгии. Однако нынешние жители этого региона все еще отмечают годовщину создания Нейтрального Мореснета.

● Абиссиния


Это романтично звучащее слово было на самом деле арабским и европейским названием для Эфиопии сто лет назад. Фактически, страна никогда не колонизировалась и была одним из немногих независимых государств в Африке. После Второй мировой войны Эфиопия стала одной из стран-основателей ООН.

● Цейлон


Вероятно, вы слышали об этом большом острове к югу от Индии, но знаете его под названием Шри-Ланка. Однако до 1972 года он назывался Цейлон. Это имя ему дали европейцы, когда остров был колонизирован несколько столетий назад. В 2011 году Шри-Ланка окончательно изменила названия любых государственных учреждений, где присутствовало слово Цейлон, в целях избавления от любых напоминаний о колониализме.

● Басутоленд


С 1966 года страна называется Лесото с момента обретения ею независимости от Великобритании. Басутоленд образовался в XIX веке во время правления короля Мошоше I, который обратился к британцам за помощью для обороны от захватчиков. Лесото – это одна из трех стран мира (вместе с Ватиканом и Сан-Марино), полностью окруженная другой страной.

● Сикким


Вы слышали об этом крошечном горном регионе в Гималаях? Сикким был суверенной монархией с 1642 года, пока не стал индийским протекторатом в 1950 году, а затем индийским штатом в 1975 году.

● Персия


Это древнее ближневосточное царство, одна из древнейших цивилизаций в истории. До 1935 года оно все еще сохраняло свое старое название, но потом официально стало государством Иран.

● Сиам

Это сегодняшний Таиланд, чье новое название было принято в 1939 году. Сиам никогда не колонизировался европейцами и был абсолютной монархией. Теперь Таиланд является конституционной монархией. А еще эта страна – одно из популярнейших туристических мест.

● Пруссия


Эта страна, занимавшая земли в центральной и восточной Европе, включая современную Германию и Польшу, существовала вплоть до 1947 года. Пруссия была могущественна в 18 веке, но начала терять свою территорию уже в 19 веке. Пруссия продолжала существовать как часть Германии, пока земли не были поделены, а само название было официально упразднено после Второй мировой войны, навсегда стерев Пруссию с мировой карты.

● Занзибар


Острова Занзибар, архипелаг на восточном побережье Африки, были когда-то важным торговым центром, и в 19 
веке здесь был создан независимый султанат. Хотя вскоре он стал британским протекторатом, султан продолжал править до 1964 года. Занзибар затем слился с материковой Танганьикой и стал современной Танзанией.

● Саравак


Теперь это штат в Малайзии на острове Борнео. Королевство Саравак было создано британским чиновником Джеймсом Бруком в 1840-х годах и управлялось его потомками до Второй мировой войны, когда остров был оккупирован Японией, а потом передан Британии. 


В 1963 году Саравак стал частью новой страны Малайзии.11 исчезнувших стран, которые существовали каких-то 100 лет назад


flytothesky.ru
18:21 21/05/2018






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