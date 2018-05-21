11 исчезнувших стран, которые существовали каких-то 100 лет назад





● Тибет

Хотя мы ассоциируем Тибет с мирными буддийскими монахами и его духовным лидером Далай-ламой, этот регион к северо-западу от Индии был неспокоен много веков. Тибет был фактически независимой страной только с 1912 по 1951 год, а затем стал частью Китая. Кстати, движение за освобождение Тибета продолжается и поныне.





● Нейтральный Мореснет









Наверняка вы никогда о нём не слышали? Эта небольшая страна, а точнее нейтральная зона площадью чуть более 3 кв. км, была результатом соглашения между Голландией и Пруссией в 1816 году. Нейтральный Мореснет имел свой собственный флаг и даже чеканил монеты. Позднее эта территория стала частью Бельгии. Однако нынешние жители этого региона все еще отмечают годовщину создания Нейтрального Мореснета.





● Абиссиния









Это романтично звучащее слово было на самом деле арабским и европейским названием для Эфиопии сто лет назад. Фактически, страна никогда не колонизировалась и была одним из немногих независимых государств в Африке. После Второй мировой войны Эфиопия стала одной из стран-основателей ООН.





● Цейлон









Вероятно, вы слышали об этом большом острове к югу от Индии, но знаете его под названием Шри-Ланка. Однако до 1972 года он назывался Цейлон. Это имя ему дали европейцы, когда остров был колонизирован несколько столетий назад. В 2011 году Шри-Ланка окончательно изменила названия любых государственных учреждений, где присутствовало слово Цейлон, в целях избавления от любых напоминаний о колониализме.





● Басутоленд









С 1966 года страна называется Лесото с момента обретения ею независимости от Великобритании. Басутоленд образовался в XIX веке во время правления короля Мошоше I, который обратился к британцам за помощью для обороны от захватчиков. Лесото – это одна из трех стран мира (вместе с Ватиканом и Сан-Марино), полностью окруженная другой страной.





● Сикким



