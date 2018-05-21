Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Как Россия создает в Беларуси региональные сайты на базе авторов из «Румола» и НОДа

Одновременно в нескольких областных городах появились сайты, которые мимикрируют под локальные новостные ресурсы, пишет Наша нива .

На них собственных информационных материалов — они лишь переставляют новостной контент других СМИ. При этом чужой контент в той или иной пропорции разбавляется «аналитикой» антибелорусского и антизападного содержания.
Мы стали искать, кому принадлежат эти ресурсы. Оказалось, всех их объединяет еще и то, что ни контактов, ни персонализации владельца сайта на них нет. При попытке проверить доменное имя сайта выясняется, что оно зарегистрировано в России через сервис, который за деньги позволяет скрывать имя владельца.


Есть и еще несколько общих черт. Все они активно проводят рекрутинг подписчиков в социальных сетях в конкретном регионе. Аналитику для них пишут активисты «Румола» и Национально-освободительного движения (НОД). Более глубокий анализ показал, что за всеми этими сайтами стоят средства российских фондов.


17:55 21/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Статут ВКЛ
Владимир Подгол
Про что не «ржали» в Вашингтоне «Троянские кони»
Ольга Карач
О милоте и фашистах
Ігар Барысаў
Кубэ не герой!
Александр Федута
Людоеды не бывают вегетарианцами
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё