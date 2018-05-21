На них собственных информационных материалов — они лишь переставляют новостной контент других СМИ. При этом чужой контент в той или иной пропорции разбавляется «аналитикой» антибелорусского и антизападного содержания.

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