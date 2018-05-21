Как Россия создает в Беларуси региональные сайты на базе авторов из «Румола» и НОДа
Одновременно в нескольких областных городах появились сайты, которые мимикрируют под локальные новостные ресурсы, пишет Наша нива .
На них собственных информационных материалов — они лишь переставляют новостной контент других СМИ. При этом чужой контент в той или иной пропорции разбавляется «аналитикой» антибелорусского и антизападного содержания.
Мы стали искать, кому принадлежат эти ресурсы. Оказалось, всех их объединяет еще и то, что ни контактов, ни персонализации владельца сайта на них нет. При попытке проверить доменное имя сайта выясняется, что оно зарегистрировано в России через сервис, который за деньги позволяет скрывать имя владельца.
Есть и еще несколько общих черт. Все они активно проводят рекрутинг подписчиков в социальных сетях в конкретном регионе. Аналитику для них пишут активисты «Румола» и Национально-освободительного движения (НОД). Более глубокий анализ показал, что за всеми этими сайтами стоят средства российских фондов.
17:55 21/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.