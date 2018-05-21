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Гомельский юрист независимого профсоюза хочет войти в комиссию по тунеядцам

Гомельский юрист и правозащитник Леонид Судаленко хочет войти в комиссию по трудоустройству так называемых "тунеядцев". Об этом он сам сообщил в Фейсбуке.

Пикантности ситуации придает то, что кандидатуру Судаленко выдвинул независимый профсоюз РЭП.
Как известно, сейчас в регионах чиновники создают комиссии по трудоустройству так называемых "тунеядцев". Это происходит в соответствии с декретом №1 Александра Лукашенко, сообщает Еврорадио. 


В комиссии должны войти представители налоговой, милиции, службы занятости, а также общественных организаций.


15:56 21/05/2018






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