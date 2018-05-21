Гомельский юрист независимого профсоюза хочет войти в комиссию по тунеядцам
Гомельский юрист и правозащитник Леонид Судаленко хочет войти в комиссию по трудоустройству так называемых "тунеядцев". Об этом он сам сообщил в Фейсбуке.
Пикантности ситуации придает то, что кандидатуру Судаленко выдвинул независимый профсоюз РЭП.
Как известно, сейчас в регионах чиновники создают комиссии по трудоустройству так называемых "тунеядцев". Это происходит в соответствии с декретом №1 Александра Лукашенко, сообщает Еврорадио.
В комиссии должны войти представители налоговой, милиции, службы занятости, а также общественных организаций.
15:56 21/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.