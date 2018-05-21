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Гомельский юрист независимого профсоюза хочет войти в комиссию по тунеядцам

Гомельский юрист и правозащитник Леонид Судаленко хочет войти в комиссию по трудоустройству так называемых "тунеядцев". Об этом он сам сообщил в Фейсбуке.