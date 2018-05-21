Исполком СНГ не располагает документами о выходе Украины

В субботу, 19 мая, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что подписал указ об отзыве всех представителей Украины из уставных органов СНГ.

"На 10:00 21 мая в секретариате Исполкома СНГ документов из Киева по данной тематике не было", — сообщили Sputnik в понедельник в Исполкоме СНГ.

По словам собеседников агентства, постоянный представитель Украины при уставных органах содружества продолжает работать в Минске, она не отозвана.









В минувшее воскресенье президент Украины Порошенко в очередной раз заявил, что страна выйдет из международных договоров, заключенных в рамках СНГ.





"Сейчас мы внимательно просмотрим все международные договоры, заключенные в рамках СНГ, и выйдем из тех, в которых найдем хотя бы малейшее несоответствие нашим украинским национальным интересам", — заявил украинский лидер во время выступления в заповеднике "Быковнянские могилы" под Киевом.





Порошенко также отметил, что Киев рассматривал СНГ исключительно как инструмент "цивилизованного развода" после распада СССР. При этом президент напомнил, что "Украина не ратифицировала устав СНГ, так и не стала и не собиралась становиться полноценной участницей СНГ".