Что общего у Шеймана, генерала ФСБ и Тольятти?





В начале марта глава Управления делами президента Виктор Шейман с официальным визитом посетил Зимбабве. О визите в Беларуси стало известно только постфактум, когда Шейман доложил Александру Лукашенко о заключении контрактов с африканскими странами на сумму $ 58 млн.





Виктор Шейман





Согласно зимбабвийскому изданию «The Herald» , в составе белорусской делегации, среди прочих, присутствовал сын Шеймана – Сергей. Последний был представлен как советник ( «advisor») главы делегации. О том, что Сергей работает вместе с отцом, ранее ничего не сообщалось.





Сын Виктора Шеймана – личность очень непубличная. Он не имеет страницы в социальных сетях, не посещает открытых приемов и не дает интервью. Поэтому известно о нем мало: как в прошлом году писала «Наша Нива» , Сергей Шейман имеет диплом юриста, некоторое время работал главным контролером Комитета экономического контроля при Минском облисполкоме, организовывал концерты «За Беларусь!», а потом занялся бизнесом.









О его бизнесе в Беларуси ничего не известно. Зато человек с идентичными данными – Сергей Викторович Шейман – засветился в России.





Шейман в Тольятти





В российском Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) Сергей Викторович Шейман фигурирует как соучредитель ООО «ТЕП-холдинг» в Тольятти (Самарская область). В Статистическом регистре РФ фирма обозначена как микропредприятие (количество работников – менее 15) с белорусским капиталом и маленьким уставным фондом – 40 тыс. российских рублей (около $ 640).





Выписка из ЕГРЮЛ. Обратите внимание на то, что у С. Шеймана не указан индивидуальный номер налогоплательщика — так бывает, когда человек не является гражданином России и не выплачивает там налогов.





«ТЕП-холдинг» был создан в 2006 году. Основной вид деятельности, согласно ЕГРЮЛ, – аренда и управление арендованной недвижимостью. Плюс 46 дополнительных видов деятельности (от брокерских услуг до торговли металлами и топливом).





«Это очень непубличный бизнес. И, судя по всему, немаштабный», – отмечает в разговоре с belsat.eu журналист Роман Аврусин, руководитель отдела «Компании и рынки» в газете «Самарское обозрение».





Какие признаки того, что «непубличный» бизнес действительно действует, нам удалось найти в открытом доступе? На сайте cadress.ru, который аккумулирует информацию о государственных закупках в России, отмечают: «Теп-холдинг» принимал участие в тендерах, связанных в том числе с армией. Например, компания претендовала на поставку строительных материалов в одну из тольяттинских воинских частей, поставку лекарств в санаторий Министерства обороны «Приволжский», а также топливо для Федеральной налоговой инспекции. Кроме того, «Теп-холдинг» регулярно принимал участие в тендерах на реализацию конфиската.





По данным бизнес-каталога findcoms.ru , годовой оборот «Теп-холдинга» составляет 808 млн российских рублей (около $ 13 млн). Правда, подтверждения этих цифр из других источников нет.









Вместе с Сергеем Шейманом основатели «Теп-Холдинга» – еще трое граждан РФ: Айдар Авхадиев, Вальдемар Паклар и Анатолий Ткачук. Каждый из них имеет по 25% в уставном капитале.





Соучредителем «Теп-холдинга» Сергей Шейман стал в декабре 2009 года. Компания на тот момент существовала уже три года. В тот же день в число учредителей тольяттинской фирмы вошел Анатолий Ткачук – отставной генерал-майор ФСБ.





Чекист, бизнесмен, писатель





Анатолий Ткачук. Фото – pioportal.ru





Если в Беларуси кто-то и знает Анатолия Ткачука, то, скорее всего, как автора шпионских романов — его произведения можно приобрести в книжных магазинах. Но литература – это просто хобби Ткачука.





С 1972 до 1998 года Ткачук работал в органах госбезопасности, где дослужился до звания генерал-майора ФСБ. После чернобыльской катастрофы он возглавил группу контрразведки КГБ СССР на загрязненных территориях. В 1998 году Ткачук вышел в отставку и занялся бизнесом.





Также Анатолий Ткачук занимает руководящие должности в ряде лоббистских структур: Комиссии оборонно-промышленного комплекса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Финансово-банковской ассоциации Евроазиатского сотрудничества (ФБА ЕАС), Международном конгрессе промышленников и предпринимателей (МКПП). Кстати, председатель МКПП – Артем Чайка, сын генерального прокурора РФ.





Два генерала





Не известно, были ли знакомы Виктор Шейман и Анатолий Ткачук во время работы последнего в контрразведке, но после начала бизнес-карьеры отставного чекиста они точно встретились.





Шейман и Ткачук в Гане, 2010 год. Фото – peacefmonline.com





В июле 2010 года состоялось событие, подробности которого не рассказывали государственные СМИ: визит совместной белорусско-российской делегации в Гану. Как сообщает «Ghana Business News» , белорусскую сторону в ней представлял Виктор Шейман, тогда помощник президента по особым поручениям, а Россию – Анатолий Ткачук в качестве вице-президента РСПП. Делегаты провели переговоры с пятью министрами Ганы. Речь шла об участии белорусских и российских инвесторов в нефтегазовых проектах. Согласно порталу modernghana.com, всего инвестиции должны были составить миллиард долларов.





Позже Шейман еще трижды прилетит в Акру – в 2011, 2012 и 2013 годах. Каждый раз там будут присутствовать и представители России, вероятно, сам Ткачук или его люди. О каких конкретно проектах договорились стороны, и насколько они были успешны, общественности неизвестно.





Шейман с Ткачуком передают сувенир вице-президенту Ганы Джону Махаме. Фото – peacefmonline.com





В 2011-ом Шейман говорил в Гане и о военном сотрудничестве. Согласно местным СМИ, белорусский чиновник обсудил с министром обороны Ганы возможность стройки сервисного центра для вертолетов МИ-7, где ремонтировались бы вертолеты со всей Африки.





Итак: Шейман-старший и Ткачук хорошо знакомы, неоднократно виделись и имеют общие бизнес-интересы, как минимум в Африке.





Напомним: на момент первого визита в Гану Анатолий Ткачук и Сергей Шейман уже более полугода имели бизнес в Тольятти.





Титан, офшор и убийство





Анатолий Ткачук и президент РСПП Александр Шохин





Масштабы общественной и коммерческой деятельности Анатолия Ткачука не очень сочетаются с микропредприятием в Тольятти. Основные активы генерал-майора ФСБ – это «Руститан», «Русминресурсы», «Центрстрой» и группа компаний «Chemico». Сфера его интересов – государственные подряды в защитой сфере и работа с природными ресурсами. Например, компания «Русминресурсы» еще в 2011 году получила в разработку крупнейшее в России месторождение титана – проект предусматривает инвестиции на сумму $ 1,3 млрд.





Окружение генерала ФСБ дает представление о том, с кем он обычно ведет бизнес. Например, среди соучредителей «Руститана» и «Русминресурсов»:





– Евгений Трофимов – экс-министр внутренних дел Республики Коми;





– Виктор Приходько – генеральный директор Национального радиотехнического бюро, которое контролирует и распределяет радиочастоты в партнерстве с Министерством обороны;





– Иван Костюкевич – согласно расследованию «Новой газеты» , такой человек назывался «полковником контрразведки в отставке» и принимал участие в патронировании наркотрафика.









Кроме того, Ткачук имел дела с беглым депутатом Государственной думы Денисом Вороненковым, которого в марте 2017 года убили в Киеве. Им обоим принадлежал офшор на Британских Виргинских островах – «Kaul Engineering Ltd».





На месте убийства Вороненкова. Фото – Sergii Kharchenko





Также Ткачук с Вороненковым фигурировали в истории с убийством бизнесмена. Экс-владельца немецких корабельных «Wadan Yards» Андрея Бурлакова застрелили в московском ресторане в сентябре 2011 года. Тогда в своем обращении к Генпрокурору вдова Бурлакова назвала Вороненкова и Ткачука организаторами убийства (оба свою причастность к преступлению опровергают). Причем Ткачук, по ее словам, был советником по делам безопасности Игоря Юсуфова – тогдашнего специального представителя президента РФ по вопросам международной энергетическог сотрудничества.





«Кошелек» Медведева связан с Беларусью?





Игорь Юсуфов. Фото – gazprom.ru





Ткачук, с его связями в ФСБ, идеально подходил Игорю Юсуфову. Сегодня он вместе с сыном Виталием входит в топ-200 российского списка «Forbes».





Игорь Юсуфов работал в правительстве еще в ельцинские времена курировал торговлю вооружениями, золотом и алмазами. В 2001 году Юсуфова назначают министром энергетики, почти одновременно он возглавляет совет директоров «Роснефти» и входит в совет директоров «Газпрома». При Медведеве Юсуфов делается специальным представителем президента в международном энергетическом сотрудничестве. На тот момент сын Юсуфова Виталий уже приобретает вес в бизнесе. Отец и сын Юсуфовы выкупают немецкие корабельные «Wadan Yards» и долю в Банке Москвы. При сделке они выступали как частные лица, но партнеры свидетельствовали : «Юсуфов говорил, что действует в интересах президента». То есть добытые активы должны были перейти под контроль властей. По этому поводу СМИ начали называть Юсуфова-старшего «кошельком Медведева». После скандала он уходит в отставку с государственной должности и продолжает заниматься бизнесом.









Но что связывает семью Юсуфавых с Беларусью? В 2012 году Лукашенко рассказывал , что россияне хотели приобрести «Беларуськалий» за заниженную цену ($ 10 млрд вместо $ 32 млрд), а за эту сделку ему предлагали взятку $ 5 млрд через Мишу (вероятно, Михаила Гуцериева), который представлял интересы российских олигархов.





«Пришел пацан в 30 лет сопливый, миллиардер…» – так, по ряду СМИ , Лукашенко оценил тогда именно Виталия Юсуфова. Однако официально его имя не прозвучало.





Виталий Юсуфов. Фото – Global Look Press





Что касается Юсуфова-старшего, то в специализированных блогах пишут: он близко знаком с Виктором Шейманом, они якобы вместе занимались торговлей оружием. Но доказательств такой версии не хватает.





Тольяттинская прокладка





«ТЕП-холдинг» Сергея Шеймана и Анатолия Ткачука имеет классические признаки фирмы-прокладки.





1. Фирма зарегистрирована в частной квартире в тольяттинском панельном доме. Квартира принадлежит одному из соучредителей – Вальдемар Паклару. На этот же адрес зарегистрирована еще минимум одна компания. При этом в местной бизнес-среде о Пакларе и «ТЕП-холдинге» не слышали.





Именно в этом доме находится юридический адрес компании «Теп-холдинг». Фото – Google Maps





2. Директор фирмы Сергей Смирнов – типичный зицпредседатель. Он директор и основатель ряда фирм в различных городах России, при этом сам живет не в Тольятти и даже не в Самарской области, а в Екатеринбурге. Как рассказали belsat.eu знакомые Смирнова, в родном городе он занимался ремонтом коттеджей, имел свою бригаду работников и финансовые проблемы.





В интернете сведения Смирнова можно найти с пометкой «недобросовестный заказчик».





Всего за последние 10 лет Смирнов был директором или учредителем 19 компаний. Три из них с частью «Теп» в названии.





3. Кроме Паклара, никто из соучредителей никак с Тольятти не связан. Ткачук живет в Москве, Авхадиев – в Елабуге (он топ-менеджер в продуктовом холдинге «Эссен Продакшн АГ»).





«Безусловно, это фирма-прокладка с директором-«номиналом», – рассказывает нам на условиях анонимности коммерсант из России, который хорошо знает особенности российского «серого» бизнеса. – Я не могу сказать, насколько это грязная прокладка: без доступа к банковским данным такие выводы сделать невозможно. Скорее всего, там нет брутального криминала – иначе реальные владельцы фирмы не светились бы в списке соучредителей. Почему они не записали всю фирму на того же «номинала»? Вероятно, для подстраховки. Фирму, где все записано на одного «номинала», очень легко «отжать» – приедут силовики и заставят все переписать на своих людей. А если ты остаешься среди учредителей, сделать это сложнее. Прокладки необходимы, чтобы пропускать финансовые потоки – уклоняться от налогов, прикрывать серые сделки и аккумулировать прибыль или работать с обналичиванием. Обычно такая фирма – одно из звеньев, через которые проходят деньги .





Belsat.eu не удалось получить ответа на вопросы о деятельности «Теп-холдинга» от его руководства. Сергей Смирнов и Вальдемар Паклар категорически отказались разговаривать. Айдар Авхадиев сначала заявил, что не знает, как его сведения попали в список соучредителей «Теп-холдинга», и ни с кем из этой фирмы он не знаком, а потом перестал выходить на связь. Секретарь Анатолия Ткачука отказалась связать нас с ним, сославшись на то, что начальник в командировке. Контактного номера офиса «Теп-холдинга» вообще не существует.









Вопрос без ответа





Остается открытым вопрос: кто на самом деле сегодня Сергей Шейман – чиновник или бизнесмен? И нет ли здесь конфликта интересов белорусского государства и бизнеса?





В ответ на наше официальное обращение Управление делами президента заявила: Сергей Шейман в ведомстве не работает, и в состав белорусской делегации в Зимбабве управление его не включало.





Ответ Управления делами президента





Возможно, в Управлении делами Сергей Шейман действительно не занимает никакой должности. Но репортер «The Herald» Тендай Мугабе, который освещал визит белорусов в Хараре в марте, подтвердил belsat.eu, что Шейман-младший присутствовал там как советник («advisor») и выступал перед зимбабвийскими чиновников с «презентацией».





Получить комментарий от Сергея Шеймана по поводу его отношений с Управлением делами президента и по поводу бизнеса в России belsat.eu пока не удалось.