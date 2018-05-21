Выгоден ли Лукашенко выход Украины из СНГ?

Украина прекращает участие в работе уставных органов Содружества Независимых Государств (СНГ) и закрывает постоянное представительство при этой организации, заявил 20 мая украинский президент Петр Порошенко, выступая на церемонии по случаю Дня памяти жертв политических репрессий.





Постоянное представительство Украины при координационных институтах СНГ находится в Минске. Как решение Порошенко может повлиять на отношения между Минском и Киевом?









Логвинец: Официальный Миснк вынужден сотрудничать с проевропейской Украиной





Политолог Алесь Логвинец считает, что после российской агрессии Украина де-факто уже вышла из СНГ.





— Заявление Порошенко является декларацией того, что уже произошло — говорит эксперт.





У отношений между Украиной и Беларусью, по его мнению, своя логика: официальный Минск заинтересован в развитии экономических отношений, а Украина хотела бы гарантировать себе безопасность от нападения с севера.





Сейчас отношения между двумя странами достаточно прагматичны.





— Наши страны обречены быть вместе. Официальный Минск вынужден сотрудничать с проевропейской Украиной, поскольку иногда для него российская угроза намного более опасна, чем угроза со стороны Украины или Европейского союза, — говорит Алесь Логвинец.









Мельянцов: Любой пророссийский президент в Украине конкурирует с Беларусью за субсидии со стороны Кремля





Координатор программы «Внешняя политика Беларуси» экспертной инициативы «Минский диалог» Денис Мельянцов отмечает, что Украина пока окончательно из СНГ не выходит, несмотря на прекращение участия в уставных органах. Есть разница по сравнению с тем, как происходил выход из СНГ Грузии, когда это были достаточно быстрые и решительные действия.





— Украина с выходом из постсоветских структур медлит, поскольку остаются кооперационные связи и для страны важна любая площадка, чтобы иметь возможность донести свое мнение, — говорит эксперт. — Кроме того, экспорт из Украины в Россию растет, несмотря на фактическую войну и сложные политические отношения между странами.





По мнению Дениса Мельянцова, для Украины и ее безопасности крайне важно сохранять лояльность официального Минска, минскую переговорную площадку.





— Так что даже если будет окончательный, резкий и бесповоротный выход Украины из всех постсоветских структур, это вряд ли повредит отношениям между нашими странами, — делает вывод эксперт.





По словам Дениса Мельянцова, некоторое время назад был сильный обвал двухстороннего экономического сотрудничества, связанный с ослаблением спроса в Украине на белорусскую продукцию по причине войны.





— Это было связано и с кризисом, и с последствиями санкций, но сейчас мы увеличиваем товарооборот, и руководство ставит цели довести его до уровня 2013 года. Пока идет рост товарооборота, и это выгодно как для Беларуси, так и для Украины. Наша страна доминирует по многим позициям на украинском рынке, например, по топливу, в том числе и по авиационному, где Беларусь фактически является монополистом, — поясняет эксперт.









Что касается политических отношений, то при Петре Порошенко, по мнению политолога, они стали гораздо лучше. Аналитик считает, что любой пророссийский президент в Украине конкурирует с Беларусью за субсидии со стороны Кремля.





— Если в Украине устанавливается прозападный политический режим, то политические отношения между Минском и Киевом улучшаются. Был стимул для развития двухсторонних отношений и после того, как Беларусь предложила переговорную площадку и фактически осудила действия России в Крыму и на Донбассе, поэтому мы наблюдаем довольно частые по сравнению со временами Януковича встречи на высшем уровне, телефонные разговоры двух президентов. И коммуникация на высшем уровне позитивно отражается на решении вопросов, например, в торговой плоскости, — полагает аналитик.





Но Денис Мельянцов отмечает и негативный момент, касающийся публичной политики в Украине, когда среди некоторых политиков, в том числе в Раде, модно критиковать Беларусь за то, что она якобы является марионеткой России, и имеет место раздувание алармистских теорий о том, что российские войска могут пройти через территорию Беларуси в Украину.





— Эти теории исходят во многом, в том числе и из украинского политикума, из украинских СМИ, что в некоторой степени портит отношения. Но на уровне президент-президент и государственной политики отношения намного лучше, чем они были до второго Майдана при правлении Януковича, — подытоживает Денис Мельянцов.