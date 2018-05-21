Парламент Британии: Лондон годами не мог остановить поток "грязных денег" из России
Комитет парламента Великобритании по иностранным делам опубликовал доклад, в котором угрозой для безопасности страны названы "грязные деньги из России".
В документе отмечается, что ущерб от "грязных денег" из РФ затмевает выгоду от российских транзакций в Сити и влечет последствия для национальной безопасности.
Авторы доклада признают, что Великобритания годами не предпринимала достаточных мер для того, чтобы остановить поток "грязных денег" из России.
"Великобритании непростительно закрывать глаза на клептократов из окружения Владимира Путина, а также на нарушителей прав человека, которые отмывают деньги через Лондон с целью подкупать наших друзей, ослаблять наши связи и подрывать веру в наши институты", - говорится в докладе.
В комитете считают, что Британии совместно с международными союзниками следует усложнить выпуск Россией суверенных облигаций, которые не являются объектом санкций, через находящиеся под ограничительными мерами банки.
Источник: "Новое время"
08:27 21/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.