С кого берут пример хамоватые руководители в регионах?
«Рыба гниет с головы», – так прокомментировала в программе «Размова» журналистка Татьяна Смоткина скандальную забастовку работников агрохозяйства «Новодевятковичи» в Слонимском районе, которые возмутились маленькими зарплатами и прежде всего хамским поведением руководителя предприятия.
По ее словам, такое отношение к подчиненным в Беларуси повсюду, а пример берется с манер Александра Лукашенко. Больше - в видео "Белсат".
08:16 21/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.