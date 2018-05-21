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С кого берут пример хамоватые руководители в регионах?

«Рыба гниет с головы», – так прокомментировала в программе «Размова» журналистка Татьяна Смоткина скандальную забастовку работников агрохозяйства «Новодевятковичи» в Слонимском районе, которые возмутились маленькими зарплатами и прежде всего хамским поведением руководителя предприятия.