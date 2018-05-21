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Мадуро объявил о победе на президентских выборах. Оппозиция бойкотирует, США не признали

Как сообщает агентство Reuters, по данным ЦИК действующий глава Венесуэлы Николас Мадуро по итогам президентских выборов заручился поддержкой 68% проголосовавших. Он значительно опередил ближайшего конкурента — экс-губернатора штата Лара Энри Фалькона, за которого проголосовали втрое меньше избирателей.

При этом ЦИК подтвердил низкую явку. На избирательные участки пришли чуть более 46% граждан. Для сравнения в 2013 году проголосовали 80% избирателей.

Новость о переизбрании Мадуро вызвала радость у его сторонников в Каракасе, где сотни людей с фейерверками устроили танцы возле президентского дворца.

Оппозиция, часть которой бойкотировала выборы, заявила о том, что голосование проходило с массовыми нарушениями. Противники Мадуро обвинили его в частности в запугивании людей. Избирателей в бедных кварталах предупреждали, что в случае низкой явки их могут лишить пособий.

Между тем целый ряд стран заявили, что не будут признавать результаты выборов. Среди них США, Аргентина, Чили.
07:24 21/05/2018






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