При этом ЦИК подтвердил низкую явку. На избирательные участки пришли чуть более 46% граждан. Для сравнения в 2013 году проголосовали 80% избирателей.





Новость о переизбрании Мадуро вызвала радость у его сторонников в Каракасе, где сотни людей с фейерверками устроили танцы возле президентского дворца.





Оппозиция, часть которой бойкотировала выборы, заявила о том, что голосование проходило с массовыми нарушениями. Противники Мадуро обвинили его в частности в запугивании людей. Избирателей в бедных кварталах предупреждали, что в случае низкой явки их могут лишить пособий.





Между тем целый ряд стран заявили, что не будут признавать результаты выборов. Среди них США, Аргентина, Чили.