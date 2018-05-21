Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Палестинский лидер Махмуд Аббас срочно госпитализирован

Палестинский лидер Махмуд Аббас госпитализирован из-за осложнений после операции, проведенной на прошлой неделе. Об этом сообщает Reuters.

Это уже третья госпитализация для Аббаса, отмечает издание.

В феврале Аббас был госпитализирован в США для медицинского осмотра во время поездки в штаб-квартиру Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

Аббас стал лидером Палестины после смерти Ясира Арафата в 2004 году.

16 мая Палестина отозвала послов из Румынии, Венгрии, Чехии и Австрии. Причиной является участие этих стран-членов ЕС в официальном праздновании переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.
Liga.net
07:11 21/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Ольга Карач
О милоте и фашистах
Ігар Барысаў
Кубэ не герой!
Александр Федута
Людоеды не бывают вегетарианцами
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё