Палестинский лидер Махмуд Аббас срочно госпитализирован

Это уже третья госпитализация для Аббаса, отмечает издание.





В феврале Аббас был госпитализирован в США для медицинского осмотра во время поездки в штаб-квартиру Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.





Аббас стал лидером Палестины после смерти Ясира Арафата в 2004 году.





16 мая Палестина отозвала послов из Румынии, Венгрии, Чехии и Австрии. Причиной является участие этих стран-членов ЕС в официальном праздновании переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.