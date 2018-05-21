Палестинский лидер Махмуд Аббас срочно госпитализирован
Палестинский лидер Махмуд Аббас госпитализирован из-за осложнений после операции, проведенной на прошлой неделе. Об этом сообщает Reuters.
Это уже третья госпитализация для Аббаса, отмечает издание.
В феврале Аббас был госпитализирован в США для медицинского осмотра во время поездки в штаб-квартиру Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.
Аббас стал лидером Палестины после смерти Ясира Арафата в 2004 году.
16 мая Палестина отозвала послов из Румынии, Венгрии, Чехии и Австрии. Причиной является участие этих стран-членов ЕС в официальном праздновании переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.
07:11 21/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.