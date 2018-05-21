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Bild назвал оскорблением букет для Меркель от Путина

Главы государств на рабочих встречах обмениваются только рукопожатием, а букет от Путина стал оскорблением


Немецкое издание Bild назвало оскорблением тот факт, что президент РФ Владимир Путин во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель подарил ей букет. 

Издание отмечает, что если официально это была рабочая встреча лидеров стран в Сочи, то по факту - обмен колкостями. 

Обозреватель также подчеркнул, что то, что на первый взгляд кажется вежливостью, на самом деле - оскорбление. По его мнению, букет подчеркнул, что канцлер - женщина, то есть гендерное неравенство. Во время рабочих встреч такого высокого уровня главы стран должны обмениваться только рукопожатием. 

18 мая Меркель совершила свой, по меньшей мере, 17-й визит в Россию за последние 12 лет. Кроме Украины и Сирии канцлер Германии и президент России обсуждали оказавшуюся под угрозой ядерную сделку с Ираном, а также строительство газопровода Северный поток-2.

Liga.net
07:05 21/05/2018






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