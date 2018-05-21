Bild назвал оскорблением букет для Меркель от Путина
Главы государств на рабочих встречах обмениваются только рукопожатием, а букет от Путина стал оскорблением
Немецкое издание Bild назвало оскорблением тот факт, что президент РФ Владимир Путин во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель подарил ей букет.
Издание отмечает, что если официально это была рабочая встреча лидеров стран в Сочи, то по факту - обмен колкостями.
Обозреватель также подчеркнул, что то, что на первый взгляд кажется вежливостью, на самом деле - оскорбление. По его мнению, букет подчеркнул, что канцлер - женщина, то есть гендерное неравенство. Во время рабочих встреч такого высокого уровня главы стран должны обмениваться только рукопожатием.
18 мая Меркель совершила свой, по меньшей мере, 17-й визит в Россию за последние 12 лет. Кроме Украины и Сирии канцлер Германии и президент России обсуждали оказавшуюся под угрозой ядерную сделку с Ираном, а также строительство газопровода Северный поток-2.
07:05 21/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.