Bild назвал оскорблением букет для Меркель от Путина





Немецкое издание Bild назвало оскорблением тот факт, что президент РФ Владимир Путин во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель подарил ей букет.





Издание отмечает, что если официально это была рабочая встреча лидеров стран в Сочи, то по факту - обмен колкостями.





Обозреватель также подчеркнул, что то, что на первый взгляд кажется вежливостью, на самом деле - оскорбление. По его мнению, букет подчеркнул, что канцлер - женщина, то есть гендерное неравенство. Во время рабочих встреч такого высокого уровня главы стран должны обмениваться только рукопожатием.





18 мая Меркель совершила свой, по меньшей мере, 17-й визит в Россию за последние 12 лет. Кроме Украины и Сирии канцлер Германии и президент России обсуждали оказавшуюся под угрозой ядерную сделку с Ираном, а также строительство газопровода Северный поток-2.