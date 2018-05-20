Александр Федута

У нас с ним сложные личные отношения после 2010 года. Но он умный, острый, соображающий легко и быстро. Такие люди на вес золота. Поэтому били по самому ценному – по голове. В надежде, что прикусит и язык – замолчит хотя бы на некоторое время.





Кому помешал экономический комментатор самого посещаемого интернет-ресурса Беларуси? Вероятно, тем, кто сейчас пытается осуществить «экономические реформы» – без контроля со стороны полномочного парламента, свободных судов, независимой прессы. Распил белорусской экономики «между своими» будет осуществляться в глухой тишине, по-воровски. И если полномочий у парламента проконтролировать процесс нет и не было уже давно, а суды надежно держатся исполнительной властью под уздцы – чтобы не шалили, не рвались, куда не надо – то общественное мнение остается, пожалуй, единственным, что все еще не до конца подконтрольно «распильщикам».









У нас мало популярных экономических обозревателей. Чалый, пожалуй, сегодня – самый узнаваемый. Поэтому и били его наверняка – не до смерти, но до неузнаваемости. Чтобы месяца два-три не смог сидеть перед видеокамерой. А за это время, глядишь, нужный кусок «фамильного серебра», доставшийся суверенной Республике Беларусь в наследство от почившего в бозе СССР, уйдет нужным людям. Потом можно будет, конечно, всплеснуть руками – мол, ай-ай-ай, как же так получилось?! Но все уже будет оформлено в точном соответствии с действующим белорусским законодательством.





И это, на мой взгляд, – единственное внятное объяснение тому, что произошло в центре самого безопасного города Европы, где регулярно прогуливаются самые многочисленные в Европе патрули правоохранительных органов. Просто в данном случае в данном месте и в данное время их не могло быть.





Опыт покойного Петра Марцева убедил власть: бессмысленно затыкать информационный ресурс – нужно заткнуть человека. И «Хартия», как бы я к ней ни относился, и «Партизан» умудрялись и умудряются доносить свое мнение до читателя в обход цензурных преград. Есть люди, которые знают, как нужно делать это. И самое надежное – заткнуть людей. Или сделать так, чтобы они сами заткнулись.





Если в ближайшее время действительно будет какое-либо крупное решение о приватизации госсобственности, сдаче в концессию недр либо выделение большого участка земли для постройки какой-нибудь кипрско-латиноамериканской фирме с небольшим соучастием белорусского капитала, то мы точно знаем, за что пытались заткнуть Чалого.