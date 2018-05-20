Что ждет Беларусь, если она перенесет посольство из Тель-Авива в Иерусалим
По оценкам экспертов, в случае перевода посольства Беларусь рискует поссориться со всем арабским миром.
В Секторе Газа на границе с Израилем несколько месяцев проходят протесты к 70-летию того, что Израиль называет войной за независимость, а палестинцы – «Накба» (Катастрофа). Демонстранты жгут шины, бросают в сторону Израиля коктейли Молотова и пытаются прорваться через границу. Против тех, кто приближается к пограничному ограждению, ЦАХАЛ использует слезоточивый газ и боевые патроны, передает "Белсат".
Руководитель отделения скорой помощи больницы Аль-Шифа в Секторе Газа Айман аль-Саххани говорит, что врачи не успевают помочь всем.
«Операционные переполнены. Множество раненых все еще ждет операции или транспортировки в другие больницы, которые также переполнены», – говорит Айман аль-Саххани.
Во время акции 14 мая было убито, по данным палестинцев, около 60 человек, согласно Израилю – 24 человека с «террористическим прошлым». Ранено около около трех тысяч.
Среди погибших есть дети. Глава Института восточного партнерства (Иерусалим) Авраам Шмулевич говорит, что ХАМАС использует их в качестве живого щита.
«Это технология, которую испытали еще кураторы ХАМАС – иранцы – во время ирано-иракской войны, когда толпы иранских подростков отправляли разминировать минные поля своими телами», – заявляет Шмулевич.
С вопросом о том, почему в протестах принимают участие дети, «Белсат» обратился в посольство Палестины в Беларуси. По словам руководителя дипломатической площадки Халида Ариката, дети приходят на протест сами: они преждевременно становятся взрослыми, так как не видят для себя перспектив в Секторе Газа.
«Как можно жить в блокаде столько лет? Невозможно лечиться, нет медикаментов, нет даже воды. Нет электричества: в день оно бывает один или два часа. Газа нет, – говорит Халид Арикат. – Иногда, чтобы родители не беспокоились, дети, находящиеся на протесте, говорят, что они в другом месте».
Акции, приуроченные ко дню возникновения Государства Израиль палестинцы проводят ежегодно. В этом году они совпали с переносом США своего посольства в Иерусалим (это было одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа).
После выборов Трамп назначил ответственным за мир на Ближнем Востоке своего зятя Джареда Кушнера. «Если Кушнеру не удастся достичь мира между Израилем и Палестиной, это не получится ни у кого», – заявлял Трамп.
Плакаты с парафразом лозунга президентской кампании Дональда Трампа в этом году в мае были развешены на каждом иерусалимском столбе, но на открытии дипплощадки он так и не появился, отправив на торжества зятя и дочь. Фото – Денис Дзюба
Кушнер занимается мирным процессом уже полтора года, но до сегодняшнего дня никакой четкой программы урегулирования у него нет.
«Соединенные Штаты готовы поддержать мирное соглашение любыми доступными нам путями», – отметил Кушнер на открытии посольства в Иерусалиме.
После Второй мировой судьбой Иерусалима планировала заняться ООН, но этому помешали арабско-израильские войны. Битва за город имеет для иудейских и мусульманских верующих исключительное значение, отмечает специалист по неевропейским цивилизациям Евгений Красулин из Белорусского государственного университета.
«Там находятся самые значимые святыни этих религий. Поэтому позиция и израильтян, и палестинских арабов (и всего арабского мира), что Иерусалим – их: израильский, или арабский, палестинский», – говорит Евгений Красулин.
В 1967-м Иерусалим окончательно оказался под контролем Израиля. Жители города отмечают это также в мае. В этом году праздник день в день совпал с протестами в Газе.
«Иерусалим был наш протяжении последних трех тысяч лет. Его на 19 лет оккупировала Иордания, но теперь он наш. Вот так! Поэтому мы это отмечаем», – говорит в беседе с журналистами учительница Ривка Коэна во время уличных мероприятий.
Празднование Дня Иерусалима. Фото – Денис Дзюба
Международное сообщество, в том числе США, до недавнего времени юридически придерживалось позиций, что Иерусалим находится под оккупацией, размещая свои дипломатические площадки в Тель-Авиве. Но фактически мир признавал Иерусалим израильским. Здесь находятся резиденция израильского правительства, парламента и президента. Именно сюда на переговоры приезжали западные лидеры, здесь вручали верительные грамоты. Но Трамп стал первым, кто сделал шаг от де-факто к де-юре, не оставляя практически никакой надежды палестинцам, мечтающих вернуть Иерусалим.
«США сами голосовали за эту резолюцию, которая говорит о статусе Иерусалима, которая говорит о двух государствах на это территории», – заявляет Халид Арикат.
29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, в которой рекомендовала международному сообществу принять план о разделе Палестины на два государства – арабское и еврейское, на основе экономического союза. Иерусалим должен был получить статус международного города. Вместо экономического союза Ближний Восток получил войну.
В результате палестинцы потеряли последние капли доверия к США, главному посреднику мирных переговоров, который перестал быть быть нейтральным, а занял позицию Израиля. Перенос посольства приведет к ухудшению отношений арабского мира с американцами и общей напряженности в регионе, а израильско-палестинское противостояние, которое напоминает кардиограмму, ждет усиление пульса. Вероятно, что акции, похожие на последние, ХАМАС будет устраивать все чаще.
«ХАМАС получает деньги от спонсоров в исламском мире, от спонсоров в Евросоюзе – только за то, что воюет с Израилем. Если они захотят построить нормальное государство, им придется заниматься канализацией, строительством и сельским хозяйством – это намного менее выгодно, чем пилить деньги, которые дают на войну», – говорит Авраам Шмулевич.
Решение Трампа оказалось не по душе Евросоюзу: нарушение международного права, тем более такой страной как США, развязывает руки другим – например, дает козыри России, которая сможет смелее действовать в Украине.
Вероятно, Израиль будет надеяться, что после Штатов посольства перенесут другие. Пока на этот шаг пошла только Гватемала. Если его сделает Беларусь, отечественному МИД предстоит подготовиться к ссоре со всем арабским миром – может не навсегда, но точно надолго.
Даже если арабы смирятся с нынешней судьбой Иерусалима, момент недоверия к Беларуси останется, предупреждает Евгений Красулин.
«Здесь нужно очень взвешенно принимать решения. С другой стороны, конечно, неперевод посольства будет означать недружественный шаг в сторону Израиля. Так что теперь нашей дипломатии не позавидуешь», –добавляет Красулин.
Даже если по следам американцев не пойдет больше ни одна страна, через год в сознании не разбирающихся в конфликте жителей западных стран Иерусалим станет еще более израильским. Биньямин Нетаньяху уже объявил, что Евровидение-2019 пройдет именно здесь.
15:45 20/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.