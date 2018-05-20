В Секторе Газа на границе с Израилем несколько месяцев проходят протесты к 70-летию того, что Израиль называет войной за независимость, а палестинцы – «Накба» (Катастрофа). Демонстранты жгут шины, бросают в сторону Израиля коктейли Молотова и пытаются прорваться через границу. Против тех, кто приближается к пограничному ограждению, ЦАХАЛ использует слезоточивый газ и боевые патроны, передает "Белсат"





Руководитель отделения скорой помощи больницы Аль-Шифа в Секторе Газа Айман аль-Саххани говорит, что врачи не успевают помочь всем.





«Операционные переполнены. Множество раненых все еще ждет операции или транспортировки в другие больницы, которые также переполнены», – говорит Айман аль-Саххани.









Во время акции 14 мая было убито, по данным палестинцев, около 60 человек, согласно Израилю – 24 человека с «террористическим прошлым». Ранено около около трех тысяч.





Среди погибших есть дети. Глава Института восточного партнерства (Иерусалим) Авраам Шмулевич говорит, что ХАМАС использует их в качестве живого щита.





«Это технология, которую испытали еще кураторы ХАМАС – иранцы – во время ирано-иракской войны, когда толпы иранских подростков отправляли разминировать минные поля своими телами», – заявляет Шмулевич.





С вопросом о том, почему в протестах принимают участие дети, «Белсат» обратился в посольство Палестины в Беларуси. По словам руководителя дипломатической площадки Халида Ариката, дети приходят на протест сами: они преждевременно становятся взрослыми, так как не видят для себя перспектив в Секторе Газа.





«Как можно жить в блокаде столько лет? Невозможно лечиться, нет медикаментов, нет даже воды. Нет электричества: в день оно бывает один или два часа. Газа нет, – говорит Халид Арикат. – Иногда, чтобы родители не беспокоились, дети, находящиеся на протесте, говорят, что они в другом месте».





Акции, приуроченные ко дню возникновения Государства Израиль палестинцы проводят ежегодно. В этом году они совпали с переносом США своего посольства в Иерусалим (это было одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа).





После выборов Трамп назначил ответственным за мир на Ближнем Востоке своего зятя Джареда Кушнера. «Если Кушнеру не удастся достичь мира между Израилем и Палестиной, это не получится ни у кого», – заявлял Трамп.





Плакаты с парафразом лозунга президентской кампании Дональда Трампа в этом году в мае были развешены на каждом иерусалимском столбе, но на открытии дипплощадки он так и не появился, отправив на торжества зятя и дочь. Фото – Денис Дзюба

Кушнер занимается мирным процессом уже полтора года, но до сегодняшнего дня никакой четкой программы урегулирования у него нет.

«Соединенные Штаты готовы поддержать мирное соглашение любыми доступными нам путями», – отметил Кушнер на открытии посольства в Иерусалиме.

После Второй мировой судьбой Иерусалима планировала заняться ООН, но этому помешали арабско-израильские войны. Битва за город имеет для иудейских и мусульманских верующих исключительное значение, отмечает специалист по неевропейским цивилизациям Евгений Красулин из Белорусского государственного университета.



«Там находятся самые значимые святыни этих религий. Поэтому позиция и израильтян, и палестинских арабов (и всего арабского мира), что Иерусалим – их: израильский, или арабский, палестинский», – говорит Евгений Красулин.

В 1967-м Иерусалим окончательно оказался под контролем Израиля. Жители города отмечают это также в мае. В этом году праздник день в день совпал с протестами в Газе.

«Иерусалим был наш протяжении последних трех тысяч лет. Его на 19 лет оккупировала Иордания, но теперь он наш. Вот так! Поэтому мы это отмечаем», – говорит в беседе с журналистами учительница Ривка Коэна во время уличных мероприятий.



