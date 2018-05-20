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Как лидеры правоцентристов встречи в США проводили

Лидеры правоцентристских оппозиционных партий побывали в Вашингтоне. Там они лоббировали белорусский вопрос.

В делегацию входили руководитель либеральной Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, национально-консервативного Движения за свободу Юрий Губаревич и Виталий Рымашевский от христианских демократов.

Как сообщили политики у себя в фейсбуке, они имели встречи в Государственном департаменте, Конгрессе — с конгрессменами Кристофером Смитом и Джоном Шимкусом, а также в аналитических центрах.


«Шестнадцать мероприятий и около сотни пожатых рук за три дня, — отмечает Губаревич. — С этой стороны Атлантики, на фоне глобальных международных проблем, Беларусь выглядит маленькой каплей в бушующем океане. Однако внимание к принципиальным вопросам демократии, свободы и прав человека остается неизменным», — пишет он.


Белорусские правоцентристы традиционно акцентируют внимание на укреплении независимости Беларуси и правах людей.


Источник: "Наша Нива"
16:49 20/05/2018






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