Как лидеры правоцентристов встречи в США проводили
Лидеры правоцентристских оппозиционных партий побывали в Вашингтоне. Там они лоббировали белорусский вопрос.
В делегацию входили руководитель либеральной Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, национально-консервативного Движения за свободу Юрий Губаревич и Виталий Рымашевский от христианских демократов.
Как сообщили политики у себя в фейсбуке, они имели встречи в Государственном департаменте, Конгрессе — с конгрессменами Кристофером Смитом и Джоном Шимкусом, а также в аналитических центрах.
«Шестнадцать мероприятий и около сотни пожатых рук за три дня, — отмечает Губаревич. — С этой стороны Атлантики, на фоне глобальных международных проблем, Беларусь выглядит маленькой каплей в бушующем океане. Однако внимание к принципиальным вопросам демократии, свободы и прав человека остается неизменным», — пишет он.
Белорусские правоцентристы традиционно акцентируют внимание на укреплении независимости Беларуси и правах людей.
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Источник: "Наша Нива"
16:49 20/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.